Banco de la República fortalece su autonomía tras decisión del Consejo de Estado

La excodirectora del Banco de la República, Carolina Soto, defendió la autonomía e independencia de la institución y se mostró de acuerdo con la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender la norma que exigía la presencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, en las reuniones de la Junta directiva cuando se decida el manejo de la política monetaria y las metas de inflación.

La excodirectora del Banco de la República, Carolina Soto, defendió la autonomía e independencia de la institución y se mostró de acuerdo con la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender la norma que exigía la presencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, en las reuniones de la Junta directiva cuando se decida el manejo de la política monetaria y las metas de inflación.

En declaraciones a EL NUEVO SIGLO, la economista fue enfática en señalar que con esa decisión se defienden las exigencias de la Constitución sobre la forma en que debe proceder la entidad. Con respecto a la decisión del Consejo de Estado declaró: ‘Me parece que es un respaldo al Banco de la República y a la autonomía que estableció la Constitución, cuando fue un banco independiente, pues le dio esa facultad en ese momento.

En su momento con las negociaciones que se tuvieron con el ministro de Hacienda y las decisiones que se hicieron con la gente del Banco, se dio el acuerdo de que se hiciera parte de la Junta, pero cuando se hacen los estatutos , o se saca el decreto de los estatutos y se agrega, que además no puede sancionar las reuniones sin el ministro, pues se excede el espíritu de la Constitución. Me parece que este fallo, esta suspensión de ese artículo, de ese mandato, del decreto, va en línea con la autonomía contemplada por la Constitución’.

Las presiones Sostuvo la experta y analista en relación a las presiones del Gobierno y el Ministerio de Hacienda con el Banco , que ‘nunca habíamos llegado a tener que apelar a esto.

Entiendo que hubo tensiones antes con varios ministros, pero la idea que el ministro decidiera no ir, que no pudiera haber excepción, eso no. Una cosa es tener diferencias, digamos, al interior de la Junta, porque el ministro a la larga preside las reuniones, pero diferencias, digamos, en cuanto a conceptosAcerca de la posibilidad de que a raíz de esa situación con el ministro de Hacienda, de paralizar o frenar las reuniones, Carolina Soto manifestó que ‘esta norma da lugar a un bloqueo a la Junta por parte del ministro cuando quiera hacerlo, pero así no se previó.

Todo esto pertenece a esas tensiones que hubo cuando se estaba aprobando la Constituyente y luego sacando todos los decretos que hubo entre el ministro de Hacienda y el Jefe de Banco. Pero no se concibió el impacto que podía tener de aplicarlo tal cual cuando el Gobierno no quisiera asistir, entonces no podía hacerlo. ’





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