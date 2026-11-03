Banco de la República mantiene tasa; CDTs colombianos bajo escrutinio

El Banco de la República decide mantener la tasa de interés en 12,25%, lo que sostiene rendimientos altos en CDTs por ahora, aunque incertidumbre política monetaria genera expectativas de futuros ajustes en las tasas.

Los certificados de depósito a término (CDT) en Colombia enfrentan un punto de inflexión en sus rentabilidades, determinado directamente por las expectativas del mercado sobre las decisiones futuras del Banco de la República. Actualmente, la resolución del Emisor de mantener la tasa de interés de referencia en 12,25 % permite que los productos de ahorro conserven sus rendimientos elevados durante las próximas semanas, con ofertas que alcanzan hasta el 13,1 % efectivo anual para inversiones a un año, según reporta la fintech MejorCDT.

Esta estabilidad inmediata se sustenta en la relación directa entre las tasas de estos instrumentos de ahorro y el comportamiento de la tasa de referencia fijada por la autoridad monetaria. Al mantenerse este nivel actual, los bancos comerciales tienen el incentivo para continuar ofreciendo tasas atractivas en el corto plazo, asegurando así que el dinero de los ahorradores genere retornos superiores a la inflación, un factor clave que los inversores consideran prioritario en el entorno económico actual.

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Mecanismo de ajuste de tasas en CDTs

Sin embargo, el panorama financiero podría modificarse significativamente si las entidades financieras comienzan a anticipar una reducción de las tasas de interés antes de que esta ocurra oficialmente. En ese escenario hipotético, los primeros ajustes en las condiciones de los productos financieros podrían concentrarse en los CDT con plazos de maduración más largos, e incluso antes de que el Banco de la República anuncie formalmente un recorte en su política monetaria.

La tasa de intervención del Banco de la República experimentó un aumento sustancial de 9,25 % a 12,25 % durante 2026, como resultado de una serie de incrementos consecutivos implementados para combatir las presiones inflacionarias. Esta decisión más reciente de mantener la tasa en ese nivel elevado no contó con el respaldo unánime de los miembros de la Junta Directiva, lo que introduce un elemento de incertidumbre en las proyecciones a corto plazo para el sector financiero.

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Divisiones en la Junta Directiva y opiniones

La votación dentro del máximo órgano decisorio reveló una división clara: cuatro integrantes se pronunciaron a favor de conservar la tasa en 12,25 %, mientras que tres miembros votaron en contra de esta medida. Esta falta de consenso mantiene abierta la discusión crítica sobre el rumbo exacto de la política monetaria para lo que resta del año, obligando a los analistas y ahorradores a monitorear de cerca cada declaración y dato económico que emita la entidad.

La próxima reunión oficial de la Junta Directiva, en la cual se revisará nuevamente la tasa de interés y se tomará una nueva decisión vinculante, está prevista para el 18 de diciembre. Las expectativas autour de esta fecha son altas, ya que cualquier señal de cambio en la orientación de la política monetaria podría tener un impacto inmediato en las ofertas de los bancos para nuevos productos de inversión.

Impacto en ahorradores e inflación

Una eventual reducción de las rentabilidades en los CDTs no implica que los ahorradores que ya contrataron estos productos vayan a recibir menos dinero del acordado inicialmente. La tasa de un CDT queda establecida contractualmente desde el momento exacto en que se realiza la inversión y se mantiene durante todo el plazo pactado, independientemente de las fluctuaciones posteriores en las tasas de mercado o las decisiones del banco central.

Omar Casas, gerente general de la fintech MejorCDT, explicó que la incertidumbre frente a las próximas decisiones del Banco de la República no modifica las condiciones contractuales de los depósitos que ya están vigentes en el sistema financiero. Su declaración busca tranquilizar a los inversores, enfatizando que la estructura de rendimientos de los productos existentes es robusta y protegida contra los cambios de política monetaria futuros.

Proyecciones y datos del mercado

"Cuando la Junta del Banco de la República se divide por un voto, nadie puede dar por hecho lo que pasará en diciembre. El ahorrador no tiene por qué cargar con esa duda; al abrir un CDT sabe desde el primer día cuánto va a ganar y lo asegura hasta el vencimiento, suban o bajen las tasas después", afirmó Omar Casas con total claridad. Por lo tanto, los posibles cambios en las tasas afectarían principalmente las condiciones para nuevas inversiones, ya que los bancos tendrían la posibilidad de modificar las tasas que ofrecen a quienes decidan abrir un CDT después de esos ajustes futuros.

Otro de los factores determinantes que incide en el comportamiento de estos productos es la inflación, cuyos datos recientes muestran una tendencia preocupante. En septiembre, la variación anual del índice de precios al consumidor llegó a 6,29 %, registrando el nivel más alto desde julio de 2024 y una cifra que continúa por encima de la meta del 3 % establecida por el Banco de la República.

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Por su parte, la inflación básica, un indicador que excluye los alimentos y los precios regulados para ofrecer una visión más pura de las presiones de costos, pasó de 6,1 % a 6,0 % durante el mismo periodo. Frente a este escenario, Omar Casas señaló que las tasas disponibles en el mercado permiten obtener rendimientos que superan significativamente el incremento anual de los precios, protegiendo el poder adquisitivo de los usuarios.

"Hoy la tasa del Banco le saca casi 6 puntos a la inflación. Eso quiere decir que el dinero bien ubicado no solo se defiende del costo de vida, sino que le gana terreno", señaló Casas. Esta perspectiva sugiere que, a pesar de la incertidumbre política, los instrumentos de ahorro fijo siguen siendo una herramienta vital para la preservación del patrimonio en un entorno inflacionario.

Cambios en las preferencias de ahorro

Las cifras de ahorro del país también muestran un cambio estructural en las preferencias de los colombianos, con un desplazamiento claro hacia instrumentos de mayor rentabilidad asegurada. Los saldos de las personas naturales en CDT llegaron a $158 billones, mientras que los depósitos en cuentas de ahorro tradicionales sumaron $127 billones.

La diferencia entre ambos productos es de $31 billones, una brecha histórica que, de acuerdo con MejorCDT, no se registraba antes de 2023. Para la fintech, este comportamiento refleja el interés creciente de los ahorradores por alternativas que ofrecen una rentabilidad definida desde el momento de la contratación, buscando seguridad en un mercado volátil.

En ese contexto, la compañía considera que todavía existen oportunidades para quienes buscan invertir sus recursos mediante estos instrumentos, aunque advierte que las tasas actuales podrían cambiar drásticamente de acuerdo con las decisiones de política monetaria y las expectativas de las entidades financieras. "Hoy todavía es posible encontrar CDT con rentabilidades muy competitivas, pero esa ventana no estará abierta para siempre", advirtió Casas, llamando a la acción temprana antes de cualquier ajuste bajista en las tasas de interés.