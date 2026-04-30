Banco de la República mantiene tasa de interés en 11,25 por ciento

La Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en Colombia, en medio de tensiones y un análisis de la inflación y la actividad económica. La decisión se tomó a pesar de las diferencias de opinión dentro de la Junta y la insistencia del Gobierno por una reducción.

La Junta Directiva del Banco de la República, tras una reunión tensa pero productiva celebrada este jueves 30 de abril, ha decidido mantener sin modificaciones la tasa de interés de referencia en Colombia, situándola en el 11,25 por ciento.

Esta decisión se produce apenas un mes después de que el Banco de la República anunciara un incremento de 100 puntos básicos, lo que desencadenó la renuncia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, a su puesto en la Junta. La continuidad de la tasa actual refleja un delicado equilibrio entre la necesidad de controlar la inflación persistente y el deseo de estimular la actividad económica en un contexto nacional e internacional complejo.

La Junta Directiva, consciente de las diversas perspectivas existentes entre sus miembros, logró alcanzar un consenso para mantener la tasa en su nivel actual, permitiendo así una evaluación más exhaustiva de la evolución de las variables macroeconómicas clave. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, enfatizó que, si bien existen diferencias de opinión, el diálogo constructivo fue fundamental para llegar a esta determinación unánime.

La decisión se fundamenta en un análisis detallado del comportamiento de los precios, las expectativas de inflación y la dinámica de la economía colombiana. El análisis de la inflación revela una situación mixta. En marzo, la inflación total se ubicó en el 5,6 por ciento, lo que representa un aumento significativo de 46 puntos básicos en comparación con diciembre.

La inflación básica, que excluye los alimentos no elaborados y los precios regulados, alcanzó el 5,8 por ciento, superando en cerca de 80 puntos básicos el cierre de 2025. Esta persistencia de la inflación subyacente es una preocupación central para la Junta Directiva, ya que indica presiones inflacionarias más arraigadas en la economía.

Sin embargo, las expectativas de inflación a plazos de un año o más han mostrado signos de moderación, lo que sugiere que los agentes económicos anticipan una disminución gradual de la inflación en el futuro. No obstante, las expectativas de inflación para finales de 2026 han experimentado un ligero repunte, lo que introduce un elemento de incertidumbre en el panorama inflacionario.

En este contexto, la Junta consideró que mantener la tasa de interés actual contribuye a preservar la convergencia hacia la meta de inflación, evitando decisiones precipitadas que podrían socavar la credibilidad del proceso de desinflación. Además de la inflación, la Junta Directiva también evaluó otros indicadores económicos relevantes, como la demanda de energía, la producción manufacturera, el comercio minorista y el comercio exterior de bienes.

Estos indicadores sugieren que la economía colombiana habría experimentado un crecimiento en el primer trimestre del año, superando el desempeño del último tramo de 2025. El mercado laboral también se mantiene robusto, con niveles de desempleo históricamente bajos y un aumento constante del empleo asalariado, lo que evidencia una recuperación gradual de la actividad productiva.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, a pesar de su desacuerdo inicial con la política monetaria del Banco de la República, calificó la reunión como constructiva y destacó la importancia de buscar acuerdos y consensos en un momento crucial para la economía del país. El Gobierno ha insistido en la necesidad de reducir la tasa de interés para impulsar la actividad económica, pero reconoce que es fundamental mantener la estabilidad macroeconómica y la credibilidad de las políticas económicas.

Por lo tanto, a pesar de mantener su opinión de que las tasas deberían bajarse, el ministro Ávila respaldó la decisión unánime de la Junta Directiva de mantener la tasa actual. Esta decisión refleja un compromiso con la responsabilidad fiscal y la prudencia monetaria, al tiempo que se busca un equilibrio entre el control de la inflación y el estímulo al crecimiento económico.

La Junta Directiva continuará monitoreando de cerca la evolución de las variables macroeconómicas y se reunirá nuevamente en las próximas semanas para evaluar la necesidad de ajustar la política monetaria en función de las nuevas informaciones disponibles. La situación económica colombiana sigue siendo compleja y requiere una gestión cuidadosa y coordinada por parte de las autoridades económicas





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