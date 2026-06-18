Banco de la República publica informe sobre el sistema financiero colombiano y sus riesgos

El Banco de la República publicó su Reporte de Estabilidad Financiera del primer semestre de 2026, en el que concluye que el sistema financiero colombiano mantiene niveles adecuados de capital y liquidez pese a un contexto internacional marcado por la incertidumbre. El documento analiza los riesgos que enfrenta la economía nacional por factores como la persistencia de la inflación, el déficit fiscal y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

El Banco de la República publicó su Reporte de Estabilidad Financiera del primer semestre de 2026, en el que concluye que el sistema financiero colombiano mantiene niveles adecuados de capital y liquidez pese a un contexto internacional marcado por la incertidumbre.

El documento analiza los riesgos que enfrenta la economía nacional por factores como la persistencia de la inflación, el déficit fiscal y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Aunque el emisor considera que el sistema financiero sigue siendo sólido, identifica focos de atención que podrían afectar la estabilidad en los próximos meses. Entre ellos se encuentran el aumento de la morosidad en los créditos de consumo y la mayor exposición de las entidades financieras a los Títulos de Tesorería (TES).

Para monitorear estas vulnerabilidades, el Banco de la República utiliza herramientas como mapas de calor y proyecciones de crecimiento económico que permiten identificar riesgos potenciales para la economía. El banco central reiteró además su compromiso de vigilar la estabilidad macroeconómica y el correcto funcionamiento del sistema de pagos, con el fin de garantizar una asignación eficiente de los recursos en el país





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