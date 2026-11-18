El Banco Popular simplifica su portafolio a cuatro tarjetas de crédito centradas en beneficios. Conoce los requisitos, ventajas digitales y fechas clave de esta renovación financiera en Colombia.

La sala VIP del aeropuerto, con su café, sus sillas acolchadas y el wifi que sí funciona, ha sido por años territorio de pocos. Para entrar hacía falta una tarjeta premium, y esas tarjetas se reservaban casi siempre para clientes con ingresos altos y cupos generosos. Pero el Banco Popular quiere mover esa frontera, por eso, la entidad financiera presentó este miércoles 18 de noviembre la renovación de su portafolio de tarjetas de crédito. Pasó de 14 opciones a cuatro: Más Puntos, Más Cashback, Más Destinos y Más Propósitos.

Simplificación del portafolio de tarjetas

Con este cambio, ahora el cliente escoge según lo que quiere recibir por sus compras, y no según la categoría que el banco le asigne por lo que gana. "Queremos que nuestros clientes tengan la libertad de elegir una tarjeta por los beneficios que realmente valoran, y no únicamente por su nivel de ingresos", dijo Luis Fernando Gómez, presidente encargado del Banco Popular.

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Según el banco, los requisitos no desaparecen y cada solicitud sigue sujeta al estudio de crédito, que define si el banco aprueba el plástico y con qué cupo. Lo que se abre es la posibilidad de elegir el paquete de beneficios. Puede leer: Nu, del paisa David Vélez, ya tiene 6,1 millones de clientes en Colombia: el mayor emisor de tarjetas de crédito. Según el banco, cerca del 10% de los tarjetahabientes en Colombia tiene hoy tarjetas con beneficios premium.

Beneficios y requisitos por tarjeta

La apuesta se apoya en un cambio de hábitos, ya que, de acuerdo con cifras del Dane y de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), en el segundo trimestre de 2026 el gasto en entretenimiento, arte y recreación creció 9,5% anual. En el mismo periodo, las ventas por comercio electrónico llegaron a $41,8 billones, con un crecimiento real de 13,8%.

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Acumula puntos Tuplús por cada $4.000 en compras nacionales e internacionales, y puntos adicionales cuando la compra se difiere a dos o más cuotas. Los puntos se pueden cambiar por dinero, bonos de mercado o pago de servicios públicos. Da un descuento de 30 % en la tasa de interés de las compras en supermercados y farmacias los días 15 y 30 de cada mes.

Devuelve el 2 % del valor de las compras diferidas a dos o más cuotas, con un tope de $150.000 al mes. Traducido al bolsillo: para recibir la devolución máxima habría que diferir unos $7,5 millones en compras en un mes. Es la tarjeta que incluye el beneficio que más ruido hace: Una milla LifeMiles por cada $1.600 en compras nacionales e internacionales.

Un gasto de $1 millón, por ejemplo, suma 625 millas. Acceso ilimitado a salas VIP nacionales e internacionales, para el titular y sus acompañantes. Devolución del 30% en la primera compra del año en aerolíneas, hasta $200.000. El reintegro completo llega con un tiquete de unos $667.000 o más. Descuento de 20% en la tasa de interés de las compras en hoteles.

Inclusión para mayores de 50 años

Asistencia en viajes internacionales. Está dirigida a pensionados y personas mayores de 50 años. Se puede pedir con ingresos desde un salario mínimo ($1.750.905 en 2026), no tiene edad máxima y no exige experiencia financiera previa. La aprobación, de nuevo, depende de la evaluación del banco. Doble acumulación de puntos Tuplús en supermercados, establecimientos de salud y transporte masivo.

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Descuentos en comercios aliados. Acceso a Club Plateado, una comunidad con actividades, espacios de aprendizaje y beneficios para mayores de 50 años. En contexto: ¿Tiene un CDT o piensa abrir uno? Bancos podrían bajar las rentabilidades y estas son las razones. La renovación trae herramientas para que el cliente maneje su tarjeta desde los canales digitales del banco.

Actualización digital y cronograma de implementación

Podrá pagar con el celular, integrando la tarjeta a Google Wallet. Congelar la tarjeta de manera temporal. Fijar límites de uso para controlar el gasto. Escoger la fecha de pago que mejor le cuadre con sus ingresos. Y cambiar el número de cuotas de sus compras. Además, el cambio será gradual.

Quienes ya tienen una tarjeta del Banco Popular pueden seguir usándola y recibirán información sobre los cambios y beneficios que les correspondan. La renovación de los plásticos se hará de forma progresiva y la migración general está prevista para 2027. Los clientes que hoy tienen exoneración de cuota de manejo la conservarán.