Bancolombia lanzó 18 billones en créditos y enfocó su evento 2026 en IA para 800 pymes. Descubre estrategias de financiamiento y liderazgo empresarial.

La quinta edición de Bancolombia Empresas en Movimiento 2026 consolidó un espacio estratégico para la transformación del tejido empresarial colombiano al centrarse en la inteligencia artificial, la renovación de modelos corporativos y el acceso prioritario a capital. El encuentro, celebrado el jueves 5 de noviembre en Bogotá, congregó a líderes de más de 800 pymes y empresas nacionales para abordar los desafíos operativos mediante herramientas concretas.

El evento estructuró su agenda en torno a tres ejes críticos: la gestión del capital humano frente a la automatización, la maximización de la eficiencia operativa y la aceleración de la expansión en nuevos mercados. Estos temas se desarrollaron a través de conversaciones especializadas y laboratorios prácticos diseñados para optimizar el flujo de caja, las ventas y el uso estratégico de datos para identificar oportunidades de negocio.

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La IA redefine el liderazgo y la gestión empresarial

La inteligencia artificial se posicionó como el motor central de las nuevas modalidades de gestión del talento y el liderazgo organizacional, un tema explorado en profundidad durante la jornada. Expertos destacados analizaron el criterio humano frente a estas tecnologías, la automatización administrativa y financiera, y la necesidad de replantear el rol de los directivos en la era digital.

Julian Pistone, referente reconocido en liderazgo para la era de la inteligencia artificial, desafió a los presentes a redefinir la autoridad y la toma de decisiones dentro de sus organizaciones. Su participación resaltó la importancia de adaptar la cultura corporativa para integrar eficazmente estas herramientas disruptivas sin perder la esencia humana del management.

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Carlos Alberto Londoño, CEO de Helados Popsy, compartió su experiencia directa sobre la gestión de lo humano en un entorno corporativo, dialogando con Alejandro Arango, CEO y cofundador de Magneto. Este intercambio evidenció cómo las empresas líderes están implementando cambios estructurales para equilibrar la tecnología con la sostenibilidad del equipo de trabajo.

Laboratorios prácticos y conexión estratégica de activos

Los asistentes participaron activamente en laboratorios prácticos desarrollados junto a IA University, donde aprendieron la creación de aplicaciones mediante lenguaje natural y el despliegue de agentes inteligentes para automatizar procesos repetitivos. Estos espacios técnicos abordaron la inteligencia artificial generativa aplicada directamente a las ventas, la productividad y la comunicación interna.

El Mercado en Movimiento funcionó como un escenario clave para el relacionamiento estratégico, permitiendo que las empresas presentaran sus productos y servicios ante otros empresarios para establecer conexiones comerciales valiosas. Esta iniciativa estructuró su dinámica en cuatro momentos precisos para garantizar resultados tangibles.

El proceso comenzó con un autodiagnóstico para identificar los desafíos específicos de cada empresa, seguido de una personalización de los recorridos y conexiones con autorización previa. Los asistentes luego tuvieron acercamiento directo a expertos, herramientas y posibles aliados, cerrando la experiencia con un plan de acción a 90 días que incluye responsables y pasos concretos.

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Desembolsos de $18 billones para la expansión comercial

Uno de los anuncios más trascendentales del evento fue la disponibilidad inmediata de más de $18 billones en cupos de crédito para las cerca de 720.000 pymes y empresas clientes de Bancolombia en todo el país. Estos recursos financieros están sujetos estrictamente al análisis de riesgo, las políticas de otorgamiento vigentes y las condiciones de la entidad financiera.

Esta cifra complementa los más de $36,7 billones que ya habían sido desembolsados con corte a septiembre de 2026, consolidando un respaldo financiero sin precedentes para el sector. Juan Sebastián Ruiz, vicepresidente comercial de Personas y Pymes de Bancolombia para Bogotá, enfatizó que el objetivo es mover decisiones sobre talento, procesos y mercados que no deben aplazarse.

Además de la financiación, el encuentro presentó soluciones operativas del Grupo Cibest, destacando la alianza entre Bancolombia y Wompi para facilitar el acceso a datáfonos con tarifas competitivas. Se mostraron también alternativas para la gestión de activos, herramientas para mejorar ventas mediante medios de pago y plataformas de inteligencia competitiva.

La jornada concluyó reforzando el compromiso de acompañar a los empresarios con soluciones integrales y conocimiento experto, buscando contribuir al desarrollo sostenible y al progreso del tejido productivo del país mediante la modernización tecnológica y financiera.