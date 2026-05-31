Bancolombia pone a disposición de agricultores colombianos una bolsa de recursos por 12 billones de pesos

Bancolombia anunció la puesta a disposición de agricultores colombianos de una bolsa de recursos por 12 billones de pesos, con la intención de fortalecer sus negocios y asegurar el sustento de miles de familias. Los recursos podrán ser utilizados para capital de trabajo diario y inversiones.

El campo colombiano sigue siendo uno de los sectores más importantes para la economía y la estabilidad del país, por lo que recibió una noticia que podría beneficiar su producción y asegurar el sustento de miles de familias.

En el marco de la celebración del Día del Campesino, Bancolombia dio a conocer que pondrá a disposición del sector agropecuario una bolsa de recursos que alcanza los 12 billones de pesos. La iniciativa tiene la intención de que productores, comercializadores y transformadores de alimentos puedan contar con el impulso necesario para fortalecer sus negocios. Los recursos podrán ser utilizados tanto para el capital de trabajo diario como para realizar inversiones.

Para acercar estas oportunidades a los ciudadanos, se llevará a cabo a nivel nacional entre el 1 y el 5 de junio. Durante estos días, los interesados podrán recibir asesoría y beneficios pensados para el crecimiento de sus proyectos productivos





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