Bancolombia presenta Tu360Inmobiliario, un portal dedicado a la compra y venta de propiedades residenciales

Bancolombia, una de las entidades financieras más importantes y con mayor número de usuarios en el país, ha consolidado su papel en el mercado mediante la promoción de su ecosistema digital Tu360Inmobiliario, un portal dedicado de forma exclusiva a la compra y venta de propiedades residenciales. La plataforma ha llamado la atención de ahorradores e inversionistas debido a que incluye un amplio portafolio de casas y apartamentos, tanto nuevos como usados, con precios de entrada que se ubican a partir de los $94 millones de pesos colombianos.

Tener casa propia continúa siendo uno de los mayores anhelos de la población y un motor clave para la economía nacional, es por ello que Bancolombia , una de las entidades financieras más importantes y con mayor número de usuarios en el país, ha consolidado su papel en el mercado mediante la promoción de su ecosistema digital Tu360Inmobiliario, un portal dedicado de forma exclusiva a la compra y venta de propiedades residenciales .

La plataforma ha llamado la atención de ahorradores e inversionistas debido a que incluye un amplio portafolio de casas y apartamentos, tanto nuevos como usados, con precios de entrada que se ubican a partir de los $94 millones de pesos colombianos. A través de la interfaz, los usuarios pueden conectarse de manera directa con constructoras de trayectoria y agentes inmobiliarios calificados, permitiendo además perfilar de forma inmediata solicitudes de crédito hipotecario o soluciones de leasing habitacional con base en la capacidad de endeudamiento del solicitante.

La oferta que recopila el portal digital abarca diferentes regiones geográficas de Colombia, atendiendo necesidades particulares de espacio, presupuesto y acabados, tanto en grandes urbes como en municipios aledaños





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