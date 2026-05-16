Bancolombia realizará un mantenimiento programado en la madrugada del domingo, 17 de mayo, sin afectar algunas de las funciones clave de Nequi

Bancolombia publicó un comunicado indicando que realizará un mantenimiento técnico durante la madrugada del domingo, 17 de mayo, en la plataforma de Nequi. Sin embargo, los usuarios podrán continuar usando varias funciones clave de la plataforma durante el período.

Bancolombia realizará un mantenimiento programado en la madrugada de este domingo, 17 de mayo. Los usuarios de Nequi podrán seguir utilizando varias de las funciones más importantes de la aplicación.

La plataforma financiera digital informó que, pese a la suspensión temporal de algunos servicios, continuarán habilitadas operaciones como pagos en comercios, transferencias entre usuarios Nequi, retiros con tarjeta y consultas de saldo. La intervención técnica se llevará a cabo entre las 3:00 a. m. y las 8:00 a. m. , con el objetivo de fortalecer la seguridad, estabilidad y eficiencia de los servicios digitales de Bancolombia y sus plataformas aliadas, entre ellas Nequi.

Bancolombia anunció mantenimientos durante la madrugada de este domingo, 17 de mayo. DURANTE ESA TIEMPO, NO ESTARÁN DISPONIBLES LAS TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCOLOMBIA Y NEQUI, NI EL SERVICIO DE PLATA AL TOQUE, QUE PERMITE ENVIAR DINERO DE FORMA INMEDIATA ENTRE USUARIOS VINCULADOS AL BANCO. ANTE ESTA SITUACIÓN, LA COMPAÑÍA RECOMENDÓ A SU HUEVO CLIENTE PROGRAMAR CON ANTICIPACIÓN CUALCUALQUIERA TRANSFERENCIA URGENTE QUE NECESITEN REALIZAR EN ESA HORARIO.

NEQUI EXPADICÓ QUE LA MAJESTAD DE SUS HERRAMIENTAS DE USO DIARIO SIGUIRÁ OPERANDO CON NORMALIDAD. PAGOS EN COMERCIO FÍSICO Y TIENDAS EN LINEA MEDIANTE CÓDIGO QR O TARJETA VIRTUAL. RETIRO DE EFECTIVO EN CAJEROS AUTOMATIVOS. CONSULTA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL CUENTA.

LA EMPRESA SÓLO SUMARON QUE ESTAS MEDIDAS HACEN PARTE DE UNA Estrategia COJUNTA CON BANCOLOMBIA PARA MINIMIZAR LAS AFECCACIONES Y GARANTIR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PARA MILLONES DE USUARIOS EN COLOMBIA





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