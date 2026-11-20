Bancolombia confirma intermitencias en plataformas digitales este viernes 20 de noviembre. La entidad solicita usar sucursales físicas mientras restablece pagos y transferencias.

Bancolombia confirmó la presencia de inconvenientes técnicos en sus canales digitales este viernes 20 de noviembre, momento en el que la entidad bancaria reconoció las dificultades técnicas que están impidiendo a sus usuarios realizar operaciones financieras esenciales. La comunicación oficial del banco llegó tras el incremento masivo de quejas por parte de clientes en redes sociales, quienes reportaron la imposibilidad de completar transacciones cotidianas.

Falla en plataformas afecta pagos y transferencias

El banco detalló que las intermitencias afectan directamente servicios críticos como los pagos de servicios públicos, las transferencias hacia Nequi y las operaciones que requieren el uso de Llaves o códigos QR. Los usuarios se enfrentaron a bloqueos para iniciar sesión en la aplicación Mi Bancolombia y a errores en la ejecución de envíos de dinero en tiempo real.

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Estas interrupciones impactaron de forma generalizada a la base de clientes del banco, especialmente en las principales ciudades del país donde se concentraron los reportes. En Bogotá y Medellín, numerosos usuarios indicaron que no podían realizar compras ni pagar facturas debido al fallo en la plataforma digital.

Soluciones alternativas y recomendaciones de uso

Ante la falta de un tiempo estimado para la recuperación total, Bancolombia instruyó a su cartera a utilizar canales físicos y virtuales alternativos para gestionar sus necesidades urgentes. La entidad sugirió específicamente el uso de cajeros automáticos, oficinas físicas y corresponsales bancarios para realizar retiros, recargas y trámites básicos.

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Para quienes son usuarios de Nequi, el banco ofreció una solución específica indicando que podrían retirar dinero o realizar recargas a través de los corresponsales bancarios afiliados. Además, se habilitó el acceso a la Sucursal Virtual Personas para que algunos usuarios pudieran gestionar ciertas operaciones sin depender de la aplicación móvil principal.

Investigación de causa técnica pendiente

Hasta el momento de este reporte, la entidad financiera no ha proporcionado una explicación técnica detallada sobre el origen específico de la falla, ni ha comunicado una hora concreta para la normalización completa de todos los servicios digitales. El banco ha pedido comprensión a sus usuarios mientras sus equipos técnicos trabajan para restablecer la operatividad estándar.

Las intermitencias generan una disrupción significativa en la vida financiera diaria de los clientes, quienes dependen de estas herramientas para mantener sus obligaciones al día. La entidad mantiene sus canales oficiales abiertos para informar sobre cualquier actualización relevante mientras se resuelve la contingencia técnica que ha afectado a cientos de usuarios este viernes 20 de noviembre.