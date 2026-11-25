Bancolombia elimina gradualmente los billetes de $10.000 de sus cajeros por mantenimiento y baja disponibilidad. Este cambio refleja la transición hacia medios digitales en Colombia.

Bancolombia ha iniciado un proceso de retirada progresiva de los billetes de $10.000 de su red de cajeros automáticos en Colombia. La entidad bancaria justifica esta medida operativa por la escasez de estas denominaciones en el mercado y por los problemas técnicos que generan las piezas en mal estado, las cuales pueden obstruir el funcionamiento interno de las máquinas expendedoras.

Desaparición paulatina de billetes de $10.000

El banco confirmó que la implementación no será inmediata ni simultánea en toda la infraestructura nacional. En algunos puntos de la red, las pantallas de los cajeros ya muestran mensajes advertíndoles a los usuarios sobre el cambio: "El billete de $10.000 nos dice adiós; menos mal los de mayor valor nos siguen acompañando. Ten en cuenta esta despedida para tus próximos retiros".

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Mediante su cuenta oficial en X, la entidad detalló que algunos equipos ya han dejado de entregar valores de $10.000 y de $30.000. Aclaró que, por el momento, sus cajeros multifuncionales continuarán recibiendo todas las denominaciones de billetes para la depósito, aunque la prioridad operativa se ha desplazado hacia otras cifras más estables.

Motivos técnicos y operativos del cambio

Según explicó Bancolombia, la evolución de su red de cajeros requiere una operación más eficiente. El problema central radica en que las piezas de $10.000 llegan a las máquinas en condiciones físicas deterioradas, lo cual afecta su procesamiento interno. Esta realidad obliga a la entidad a priorizar denominaciones con mayor robustez para evitar fallas en el servicio.

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Paralelamente, la estrategia de Bancolombia incluye la incorporación de billetes de $100.000 en sus dispositivos. Esta inversión tecnológica tiene como objetivo aumentar la capacidad de los equipos, permitiendo que más personas realicen retiros en cada máquina y optimizando el uso del espacio interno de las cajas fuertes electrónicas.

Contexto de reducción del uso del efectivo

Esta decisión se inserta en un escenario más amplio de transformación de los hábitos de pago en Colombia. El efectivo está perdiendo participación frente a las transferencias electrónicas y otros medios digitales. Andrés Felipe Duque, presidente de Redeban, señaló hace algunos meses que el uso del dinero en metálico representa actualmente el 65% del total de los medios de pago en el país.

Esta proporción inferior al 65% contrasta con los niveles cercanos al 80% que se registraban en años anteriores. El último informe del Banco de la Republica confirma esta tendencia descendente, situándose en el 65% actual. El promedio nacional, sin embargo, oculta brechas significativas entre distintos grupos socioeconómicos de la población colombiana.

Desigualdad en la adopción de tecnología financiera

En los hogares de estrato 1, el efectivo aún representa el 80% de las operaciones habituales y el 81% del valor gastado. Por el contrario, en los sectores de mayores ingresos, su participación cae drásticamente al 27% del número de transacciones y al 31% del dinero movilizado. En estos últimos hogares, las transferencias electrónicas ya representan el 36% de las operaciones y el 38% del valor de los pagos.

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El crecimiento de los pagos inmediatos evidencia este cambio estructural. Entre junio y agosto de 2026, el ecosistema de Bre-B registró 74.935 nuevas llaves, un incremento del 77,2%, hasta alcanzar 161.468 llaves activas, según datos de Bold. En ese trimestre se movilizaron $3,2 billones en más de 53,4 millones de operaciones.

La distribución por sector muestra que comida y bebidas concentraron el 54,7% de la facturación, seguidas por servicios con 20,3% y tiendas con 16,6%. En Medellín, el movimiento a través de este ecosistema alcanzó $32.988 millones, mientras que Bogotá lideró entre las principales capitales con $600.852 millones. Estos datos ilustran que la digitalización avanza, pero a ritmos distintos para toda la población.