Bancos delegan atención virtual durante Fiestas de Independencia

Durante el fin de semana de Independencia los bancos principales de la capital no atenderán presencialmente, manteniendo canales digitales activos hasta el 17 de noviembre.

La capital colombiana prepara la parada de atención presencial en sus principales entidades bancarias para el fin de semana de la Independencia, con cierre obligatorio los días 12 y 13 de noviembre y las siguientes líneas abiertas solo el 17, tras el feriado del 16.

Horario de atención en los bancos más leídos

El Banco de Bogotá y Bancolombia cesarán en las sucursales los 12 y 13 de noviembre, reanudando los servicios el martes 17. Davivienda cerrará el mismo fin de semana, pero abrirá el sábado 14 desde las 8:00 a.m. hasta la 12:00 p.m.

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Banco Falabella sobresale como la única entidad que mantendrá su atención presencial durante el periodo festivo, operando dentro de sus comercios en MallPlaza y Caribe Plaza con su horario habitual.

El Banco Popular también se cerrará los 12, 13 y 14 de noviembre, volviendo a operar el 17. Todos los bancos habilitarán sus canales virtuales como cajeros automáticos, líneas telefónicas y aplicaciones móviles durante todos los días.

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Colpensiones adopta la misma medida

La entidad de pensiones también cerrará sus oficinas los dos primeros días de noviembre, mantiene activas las horas de atención habituales el sábado y el domingo, y reanudará el 17 de noviembre. Los trámites y consultas pueden continuar en línea a través de su portal oficial.

Los usuarios deberán usar los canales digitales para cualquier servicio que requiera presencia física, ya que las sucursales estarán inoperativas los 12 y 13 de noviembre.

Impacto en los usuarios y próximos pasos

La suspensión de atención física mantiene la normalidad en las transacciones electrónicas y evita la congestión en las instalaciones. Los ciudadanos que necesiten realizar trámites en persona deberán postergar sus citas hasta el día 17, fecha en que las oficinas reactivarán la atención presencial.

Los bancos mantendrán sus líneas de atención al cliente abiertas y, al cierre de los horarios, seguirán funcionando los cajeros automáticos en calles públicas, asegurando la disponibilidad de efectivo para los usuarios durante el feriado.

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Para cualquier cambio de última hora, los usuarios pueden consultar la información actualizada en los sitios web de cada banco y en la plataforma de Colpensiones.