Banda del Aventurero abre convocatoria para buscar nuevo vocalista

La banda del fallecido cantante Yeison Jiménez busca un nuevo vocalista principal para seguir su legado en el mundo del pop. La convocatoria incluye enviar un video cantando una canción del artista en redes sociales y completar un formulario oficial.

Hija Yeison Jiménez habló sobre el reality para buscar nuevo vocalista de su banda: 'Le gustaría' Thaliana Jiménez apareció en un emotivo video para aclarar el verdadero objetivo del reality que busca una nueva voz para la agrupación.

La banda del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez es tema de conversación en redes sociales tras el anuncio de un reality con el que se busca encontrar una nueva voz principal para la agrupación del artista. La controversia aumentó luego de que Miguel Huertas, quien era corista de Yeison, tomara la decisión de dar un paso al costado, renunciando al agrupación, luego de que anunciara públicamente que no estaba de acuerdo la idea.

En medio de las reacciones, Rafael Muñoz, mánager del artista, aseguró públicamente que el propósito del reality no es encontrar un reemplazo para Yeison Jiménez, sino darle continuidad al proyecto musical que dejó el cantante. Esa versión fue respaldada recientemente por Thaliana Jiménez, hija menor del artista, quien apareció en un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la banda.

En el clip, la menor recordó con emoción la voz de su padre y dejó claro que no se trata de reemplazar a su padre, sino para seguir construyendo lo que mi papá dejó (... ) a mi papá le gustaría que su música se siguiera escuchando por todo el mundo. La Banda del Aventurero abrió oficialmente la convocatoria para encontrar la nueva voz que acompañará el proyecto musical que dejó Yeison Jiménez





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