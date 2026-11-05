Banrep revisa al alza inflación 2026 y 2027 tras impacto El Niño

El Banco de la República proyecta inflación del 7,1 % para 2026 y 4,8 % para 2027. El fenómeno de El Niño y el terremoto del 10 de agosto fuerzan el ajuste.

El Banco de la República publicó su Informe de Política Monetaria, presentando una reevaluación crítica del panorama económico colombiano para los próximos años. La entidad emisora ha ajustado significativamente sus proyecciones inflacionarias, confirmando que la presión de precios persistirá por encima de la meta oficial durante un periodo prolongado. Este anuncio responde a la evidencia acumulada durante el tercer trimestre y a los choques externos recientes que afectan la canasta familiar.

Proyecciones de inflación ajustadas al alza

La inflación total alcanzó el 6,3 % en septiembre, mientras que la inflación básica se mantuvo estable en el 6,0 %. Estos registros superan notablemente el rango objetivo de interés del emisor, que se encuentra entre el 2 % y el 4 %. La entidad proyecta que la inflación total cerrará 2026 en el 7,1 % y descenderá al 4,8 % en 2027. Para 2028, se espera una reducción adicional con una trayectoria levemente superior a lo inicialmente contemplado.

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Las revisiones al alza para los cierres de 2026 y 2027, antes de 6,9 % y 4,3 % respectivamente, se atribuyen principalmente a los efectos prolongados del fenómeno de El Niño sobre los precios de los alimentos y los servicios regulados como el gas y la electricidad. Además, se anticipan ajustes en acueducto y la indexación a inflación mayor en transporte urbano y educación.

Causas estructurales y factores climáticos

Durante el tercer trimestre, el aumento general de los precios obedeció al incremento en los precios regulados y, en menor medida, al de los servicios sin alimentos ni regulados. Por el contrario, los precios de los bienes mostraron una desaceleración y los de los alimentos se mantuvieron relativamente estables. Sin embargo, frente a lo proyectado en julio, la inflación observada en septiembre fue mayor debido al repunte de los precios de los alimentos perecederos.

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Este aumento en la canasta básica fue afectado directamente por condiciones climáticas adversas. Estas sorpresas inflacionarias al alza en alimentos fueron parcialmente compensadas por sorpresas a la baja en la canasta de servicios, especialmente en comidas fuera del hogar, y en los bienes, gracias a una apreciación del peso mayor de la prevista.

Desaceleración del crecimiento económico

El crecimiento del producto interno bruto del segundo trimestre fue del 3,4 %, superando la estimación previa del 3,2 %. No obstante, la información más reciente sobre la actividad económica sugiere una desaceleración en la segunda mitad del año. El Banco de la República ahora estima que el PIB crecerá un 2,0 % en 2026 y un 1,7 % en 2027.

La desaceleración proyectada se debe a una evaluación de los efectos del terremoto del 10 de agosto sobre la actividad económica. El emisor señala que la economía colombiana creció impulsada por el gasto de hogares y sector público, favorecido por elecciones, la Copa Mundial de Fútbol y pagos retroactivos.

Incógnitas y desafíos futuros

A pesar de las revisiones, la inflación seguiría cayendo en 2027 y 2028, acercándose a la meta al final del horizonte. Esta explicación se basa en la disolución a mediano plazo de los efectos de El Niño y el cierre gradual de la brecha del producto. Sin embargo, las proyecciones permanecen sujetas a una elevada incertidumbre asociada a la intensidad del fenómeno climático.

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Otros factores de riesgo incluyen los efectos de posibles cambios en la política fiscal, la evolución del conflicto en Medio Oriente sobre las materias primas, y los ajustes en precios de bienes regulados. La entidad mantiene una postura desinflacionaria que busca mitigar estos choques mediante la tasa de cambio y la demanda.