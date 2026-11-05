Barómetro Petrolero 2026: Expansión empresarial sube a 53% mientras confianza en Ecopetrol cae

El estudio de Arteaga Latam revela que el 53% de los empresarios planea expandirse en Colombia, a pesar de una caída significativa en la percepción de Ecopetrol y la industria petrolera.

El sector de hidrocarburos en Colombia presenta una paradoja significativa en sus perspectivas de crecimiento y percepción institucional. Según los datos oficiales del Barómetro Petrolero 2026, liderado por Arteaga Latam, el 53 % de los empresarios petroleros prevé expandir sus operaciones en el país durante los próximos cinco años. Este indicador representa un salto cualitativo respecto al 18 % registrado en 2025, marcando el nivel más alto de optimismo corporativo desde que comenzó la medición en 2019.

Caída de la confianza en Ecopetrol

La percepción favorable de Ecopetrol entre los directivos de la industria ha experimentado un retroceso drástico, cayendo del 76 % en 2025 al 44 % en 2026. Esta reducción de 32 puntos porcentuales en un solo año refleja una desconexión creciente entre la empresa estatal y los líderes del sector privado. De manera similar, la confianza ciudadana general hacia la petrolera también disminuyó, pasando del 51 % al 48 % durante el mismo periodo temporal.

Also read Asesinan a contratista de Ecopetrol en campo petrolero de Barrancabermeja

Proyecciones de expansión operativa

Los directivos del sector expresan un renovado interés en ampliar su presencia territorial, con un 53 % que anticipa un crecimiento de sus actividades empresariales. En contraste, solo el 11 % prevé reducir sus operaciones, frente al 27 % que lo consideraba posible en 2025. La mayoría, representada por el 36 %, opta por mantener sus actividades en las condiciones actuales, buscando estabilidad en un entorno de cambios estructurales.

Estrategia para reservas de gas natural

Ante la disminución de las reservas de gas natural, las autoridades gubernamentales identifican el fortalecimiento de Ecopetrol como una medida prioritaria. El 21 % de las autoridades encuestadas considera que reforzar a la empresa como operador y explorador es la acción más urgente. Entre los directivos, esta alternativa obtuvo un respaldo del 16 %, sugiriendo un consenso limitado pero existente sobre el papel central de la estatal.

Advertisement

Desconfianza ambiental y social

La percepción sobre la responsabilidad ambiental de las compañías petroleras se ha deteriorado notablemente. En 2026, solo el 55 % de los consultados consideró posible desarrollar operaciones responsables, frente al 71 % registrado un año atrás. Asimismo, la confianza en la responsabilidad social bajó del 71 % al 56 %, y la creencia en el compromiso con las comunidades cayó de 71 % a 48 %, evidenciando un desafío de legitimidad social.

Impacto en la economía local

Aunque la industria mantiene su valoración positiva para el país general, con el 70 % de los colombianos opinando favorablemente, este indicador cayó diez puntos respecto al 80 % de 2025. En los municipios productores, la percepción positiva bajó del 83 % al 74 %. Este escenario obliga a las empresas a traducir su reactivación económica en presencia territorial tangible para recuperar la confianza perdida en las regiones productoras de hidrocarburos.