El expresidente Barack Obama asume rol de mentor para líderes jóvenes del Partido Demócrata, buscando fortalecer su influencia de cara a las elecciones de 2028.

El triunfo del Partido Demócrata el pasado 3 de noviembre fortaleció el ánimo de sus filas y devolvió protagonismo al expresidente estadounidense Barack Obama, quien ahora busca impulsar a una nueva generación de líderes con miras a las elecciones presidenciales de 2028. La expresión de jugador a entrenador se ha convertido en una de las más utilizadas dentro del partido para describir el nuevo papel de Obama. Después de mantener un perfil político más discreto desde que dejó la Casa Blanca en 2017, el exmandatario volvió a involucrarse activamente en la campaña electoral y respaldó a varios candidatos demócratas que consiguieron victorias en estados clave.

Estrategia de mentoring y relevo generacional

Antes de los comicios, Obama participó en mítines y actos políticos en territorios como Míchigan, Ohio y Georgia, donde cuestionó abiertamente al presidente Donald Trump y su administración. También respaldó a candidatos como James Talarico, en Texas, y Josh Turek, en Iowa, quienes lograron escaños en el Senado. El resultado electoral, considerado un importante avance para los demócratas, también puso en el radar a nuevas figuras políticas que podrían tener protagonismo en los próximos años.

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Entre ellas están Jon Ossoff, Abdul El-Sayed y Rob Sand, señalados por medios estadounidenses como algunos de los rostros que podrían representar el relevo generacional del partido. El papel de Obama, sin embargo, va más allá de los respaldos públicos. Según sus asesores, el expresidente ha mantenido conversaciones telefónicas periódicas con candidatos jóvenes, en una labor de acompañamiento y orientación para quienes comienzan a consolidar sus carreras políticas.

Reunión histórica en la Biblioteca Folger Shakespeare

Obama se reunió con los nuevos congresistas demócratas como muestra de ese papel como mentor. Una muestra de ese papel como mentor ocurrió el pasado miércoles, cuando Obama sorprendió a los nuevos integrantes del Partido Demócrata en un encuentro realizado en la Biblioteca Folger Shakespeare, cerca del Capitolio, en Washington. La visita se produjo pocas horas después de que los demócratas nominaran a Hakeem Jeffries para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes, lo que abriría el camino para que sea el primer afroamericano en ocupar ese cargo.

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Durante el encuentro, Obama destacó la importancia del relevo generacional y aseguró que uno de los propósitos de su presidencia siempre fue inspirar a quienes asumirían el liderazgo político del país. Se avecina un cambio generacional en el Partido Demócrata, lo cual es vital, en parte porque significa que están en sintonía con las circunstancias actuales. Son idóneos para este momento, expresó el exmandatario. También resaltó la diversidad como una de las principales fortalezas de la nueva generación de dirigentes y señaló que esta no debe entenderse únicamente desde las diferencias raciales, étnicas o religiosas, sino también desde las perspectivas regionales e ideológicas.

Influencia persistente y apoyo a nuevas figuras

El acercamiento a las comunidades y la capacidad de escuchar sus preocupaciones fueron otros de los aspectos destacados tras los resultados electorales. Laura Rodríguez, vicepresidenta sénior de Asuntos Gubernamentales del Center for American Progress, aseguró a EFE que los demócratas lograron recuperar el respaldo de sectores que habían perdido en 2024, entre ellos los votantes latinos y los jóvenes. Según Rodríguez, ese resultado estuvo relacionado con una mayor disposición del partido para escuchar las demandas de los ciudadanos.

Obama mantiene su influencia dentro del Partido Demócrata y conserva una importante presencia en la opinión pública estadounidense, siendo una de las figuras con mayor reconocimiento dentro de su partido. Un sondeo de CNN realizado en mayo pasado indicó que el 57 % de los estadounidenses tenía una opinión favorable del expresidente, frente al 34 % del actual mandatario, Donald Trump, y el 30 % de Joe Biden. Otra encuesta de Politico, publicada después de las elecciones de medio mandato, también reflejó el respaldo que mantiene Obama. En ese estudio, el 51 % de los consultados lo señaló como su presidente favorito frente a Trump, George W. Bush y Biden.

El sondeo también mostró coincidencias entre las distintas corrientes del Partido Demócrata: el 83 % de los votantes progresistas y el 76 % de los moderados consideraron que Obama había sido el mejor presidente entre las opciones consultadas. En los últimos años, el exmandatario había concentrado buena parte de sus esfuerzos en iniciativas relacionadas con su legado político, entre ellas la construcción del Centro Presidencial Barack Obama en Chicago. Este respaldo masivo refuerza su capacidad para guiar a la nueva ola de líderes que buscan definir el futuro del partido en las próximas ciclos electorales.