Baranoa conmocionada por el asesinato de una niña de 11 años en un ataque sicarial

La comunidad de Baranoa, Atlántico, lamenta la muerte de Ariana Sofía Lozada Ruíz, una niña de 11 años, víctima de un ataque sicarial. El alcalde Edinson Palma pide apoyo del gobierno para combatir la creciente violencia y el microtráfico que azotan el municipio.

El municipio de Baranoa se encuentra sumido en la consternación tras el trágico asesinato de Ariana Sofía Lozada Ruíz, una niña de tan solo 11 años, quien perdió la vida en un brutal ataque sicarial perpetrado la noche del jueves en el barrio Primavera. El incidente, que ha conmocionado a la comunidad, evidencia la creciente ola de violencia que azota a la región y pone de manifiesto la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a la delincuencia.

La pequeña Ariana, completamente ajena a los conflictos, se convirtió en víctima colateral cuando los atacantes, en su intento de asesinar a dos hombres, dispararon indiscriminadamente. Los individuos a los que se dirigía el ataque, identificados como Jaider Gómez Morales y José Carlos de la Hoz Rodríguez, resultaron heridos de bala y permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luchando por sus vidas. La pérdida de Ariana ha generado una profunda tristeza y un sentimiento de indignación entre los habitantes de Baranoa, quienes claman por justicia y por medidas efectivas que garanticen la seguridad de todos. Testimonios de familiares y vecinos relatan la brutalidad del ataque. Sergio Andrés Rodríguez Ruiz, hermano mayor de la menor, relata que el tiroteo ocurrió cuando Ariana se encontraba en la puerta de su casa, participando en una videollamada con compañeros del colegio. La bala que segó la vida de la niña, disparada en medio del caos y la confusión, refleja la descontrolada violencia que impera en la zona. El relato de Sergio pone de manifiesto el impacto devastador de la violencia en las familias y la comunidad, dejando cicatrices que tardarán en sanar. El alcalde de Baranoa, Edinson Palma, ha expresado su profundo pesar por la muerte de Ariana, reconociendo la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas urgentes. El mandatario ha anunciado un incremento en la recompensa ofrecida por información que conduzca a la captura de los responsables, elevándola a 20 millones de pesos. Además, ha destacado los esfuerzos de la administración municipal para fortalecer la seguridad, incluyendo el aumento del pie de fuerza, operativos de control, allanamientos y la incautación de armas y drogas. Sin embargo, Palma ha insistido en la necesidad de una intervención más amplia por parte del Gobierno Nacional, argumentando que los recursos locales son insuficientes para combatir eficazmente el crimen organizado. Baranoa, un municipio de sexta categoría, necesita apoyo financiero para equipar a las fuerzas de seguridad con tecnología avanzada, como equipos de inteligencia, vehículos y sistemas de vigilancia. La situación en Baranoa es alarmante. El municipio ocupa el tercer lugar en homicidios en el departamento del Atlántico, después de Barranquilla y Soledad. El alcalde ha señalado las deficiencias del sistema judicial como uno de los principales obstáculos para combatir la delincuencia, lamentando que muchos delincuentes capturados sean liberados y que las bandas criminales instrumentalicen a menores de edad. El alcalde también ha hecho un llamado a intervenir el sistema carcelario, donde, según él, se siguen ordenando homicidios, extorsiones y tráfico de drogas. La situación requiere una respuesta coordinada a nivel local, departamental y nacional. El alcalde Palma ha anunciado la celebración de un Consejo de Seguridad con la participación del Ejército, exigiendo una mayor presencia y un papel más activo en la protección de los ciudadanos. La comunidad espera que este encuentro arroje resultados concretos y se establezcan estrategias efectivas para desmantelar las bandas criminales, desarticular las redes de microtráfico y recuperar la tranquilidad en Baranoa. El municipio necesita desesperadamente un respiro de la violencia, una oportunidad para sanar las heridas y reconstruir la confianza en las instituciones. La muerte de Ariana Sofía Lozada Ruíz se ha convertido en un símbolo del sufrimiento y la desesperación que genera la violencia. Su trágica pérdida debe servir como un catalizador para la acción, impulsando a las autoridades a tomar medidas urgentes y a implementar estrategias integrales que aborden las causas profundas de la delincuencia y protejan a los ciudadanos, especialmente a los niños y jóvenes. El alcalde concluye con un mensaje de esperanza y exigencia al gobierno y a la justicia, reiterando el compromiso de las autoridades locales con la seguridad, pero enfatizando la necesidad de apoyo para evitar que se repitan hechos tan dolorosos como la muerte de Ariana, una niña inocente víctima de la violencia que azota al Atlántico





