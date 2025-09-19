Baranoa en Luto: Ariana Sofía, Niña de 11 Años, Muere en Ataque Armado

La muerte de Ariana Sofía Lozada Ruíz, de 11 años, en un ataque armado en Baranoa, Atlántico, ha generado consternación. Su hermano exige justicia ante la creciente ola de violencia en el municipio.

El municipio de Baranoa , conocido como el 'corazón alegre del Atlántico ', se encuentra sumido en el luto tras la trágica pérdida de Ariana Sofía Lozada Ruíz , una niña de tan solo 11 años de edad. Ariana perdió la vida en un brutal ataque armado que tuvo lugar frente a su residencia el jueves por la noche en el barrio Primavera.

El incidente, que también dejó a otros dos hombres heridos, ha generado consternación y un profundo llamado a la justicia por parte de la comunidad y la familia de la víctima. Sergio Andrés Rodríguez Ruíz, hermano mayor de Ariana y abogado de profesión, relató con dolor a EL HERALDO los dramáticos momentos que precedieron y siguieron al fatal desenlace, expresando su indignación por la creciente ola de violencia que azota el municipio y exigiendo una respuesta contundente por parte de las autoridades.\Según el relato de Sergio, el ataque ocurrió entre las 9:15 y 9:30 de la noche, mientras Ariana se encontraba tranquilamente sentada en la antesala de su casa, participando en una videollamada con compañeros del colegio. La tranquilidad del barrio se vio interrumpida por una ráfaga de disparos que se originaron en la calle. Uno de los hombres atacados, buscando refugio, corrió hacia la residencia de la familia, en medio del intercambio de balas. Lamentablemente, uno de los proyectiles alcanzó a Ariana, hiriéndola de gravedad. A pesar de su valentía, la pequeña logró levantarse de la mecedora en la que estaba sentada para pedir ayuda, pero no pudo alcanzar las escaleras que conducían al segundo piso, donde se encontraba su hermano. Sergio, al escuchar los gritos de dolor de su hermana, descendió rápidamente y la encontró herida, trasladándola de inmediato a un centro médico. La atención médica inicial resultó insuficiente, y tras una serie de complicaciones, Ariana fue remitida a la Clínica Reina Catalina, donde, a pesar de los esfuerzos, lamentablemente falleció en la sala de reanimación. La información preliminar de los médicos sugiere que la bala, después de rebotar en el marco de aluminio de la ventana, impactó directamente en el cuerpo de la menor, afectando una arteria vital.\La familia de Ariana ha expresado su frustración por la falta de información y acción por parte de las autoridades. Sergio denunció que, hasta el momento, no han recibido detalles claros sobre la investigación. La policía solo acordonó la zona y tomó algunas fotografías, pero no se han realizado más acciones significativas, según su testimonio. Sergio y su familia claman por justicia y demandan una respuesta efectiva por parte de la Policía y la Alcaldía de Baranoa para frenar la escalada de violencia que ha plagado el municipio en las últimas semanas. El hermano de Ariana, visiblemente afectado, enfatizó la urgencia de abordar esta situación, que ha transformado el entorno en un lugar “invivible”. La comunidad escolar del colegio Baranoa Interamerican School, donde Ariana cursaba sexto grado, también lamentó profundamente su pérdida, destacando su alegría y su pasión por el deporte. La institución educativa emitió un comunicado expresando sus condolencias y ofreciendo su apoyo a la familia en este difícil momento. Ariana, descrita por sus seres queridos como una niña llena de vida, que amaba la natación, el patinaje y el voleibol, dejó un vacío irreparable en la familia y en la comunidad. Sus tres hermanos y su madre, que también es médico, ahora lloran la pérdida de una luz que apenas comenzaba a brillar, pidiendo que la justicia prevalezca y que este trágico suceso no quede impune





