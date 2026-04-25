Barcelona al borde del título de Liga tras una jornada favorable

El FC Barcelona se acerca al campeonato liguero tras su victoria y el empate del Real Madrid. El Atlético de Madrid también suma tres puntos importantes en su camino hacia las semifinales.

El FC Barcelona está al borde de asegurar su título de Liga , una posibilidad que podría concretarse en la próxima jornada si logra vencer a Osasuna y, simultáneamente, el Real Madrid no consigue la victoria en su enfrentamiento contra el Espanyol.

La jornada del sábado 25 de abril de 2026 ha sido crucial para los azulgranas, dejando prácticamente sellada su supremacía en la competición liguera. El equipo catalán, a falta de cinco jornadas para la conclusión del campeonato y con quince puntos aún en juego, se encuentra en una posición privilegiada para celebrar un nuevo campeonato.

La victoria del Barcelona se vio favorecida por el tropiezo del Real Madrid, que no pudo superar el empate 1-1 frente al Betis el viernes anterior, lo que ha ampliado la ventaja del equipo azulgrana en la tabla clasificatoria. La actuación de Marcus Rashford, con su gol en el minuto 74, ha sido fundamental para consolidar la posición del Barcelona.

El Atlético de Madrid también cumplió con su cometido, superando al Athletic Club en un emocionante encuentro que finalizó con un marcador de 3-2. Este triunfo no solo suma tres puntos importantes para los rojiblancos, sino que también les proporciona una moral alta de cara a las semifinales de la competición. El Athletic se adelantó en el marcador gracias a un gol de cabeza de Aitor Paredes en el minuto 23, pero la respuesta del Atlético fue contundente.

Antoine Griezmann igualó el partido en el minuto 48, y posteriormente, Alexander Sorloth se convirtió en el héroe del encuentro con un doblete, marcando en los minutos 54 y 90+3. La remontada del Atlético demuestra su capacidad de lucha y su determinación para alcanzar sus objetivos. El partido fue intenso y disputado, con momentos de tensión y emoción para ambos equipos.

La victoria del Atlético supone una inyección de moral para el equipo, que se prepara para afrontar los desafíos que le esperan en las semifinales. Simeone realizó menos rotaciones de lo habitual, a pesar de la proximidad del compromiso europeo, lo que demuestra su confianza en el equipo y su deseo de asegurar la victoria. En otros encuentros de la jornada, el Valencia se impuso al Girona por 2-1, consolidando su posición en la zona media de la tabla clasificatoria.

El Alavés, por su parte, logró una victoria crucial al vencer al Mallorca por el mismo resultado, lo que le permite salir de los puestos de descenso y respirar aliviado. El Barcelona, sin poder contar con el lesionado Lamine Yamal, optó por la experiencia de Robert Lewandowski en el ataque.

Lewandowski avisó desde el principio con un remate de cabeza que se fue por encima del travesaño, pero el gol del Barcelona no llegaría hasta el descanso, gracias a una rápida transición que culminó con un gol de Lewandowski sobre la salida del portero del Getafe en el minuto 45+1. En la segunda mitad, el Barcelona controló el partido, conservando el balón y esperando el momento oportuno para atacar.

Lewandowski volvió a aparecer en el minuto 74, corriendo hacia el portero del Getafe y marcando el 2-0 definitivo. El equipo catalán demostró su solidez defensiva y su eficacia en el ataque, asegurando una victoria importante que le acerca aún más al título de Liga. La victoria del Barcelona es un reflejo del trabajo duro y la dedicación de todo el equipo, así como de la calidad individual de sus jugadores





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