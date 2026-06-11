Barcelona: Papa León XIV inaugura y ilumina la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia

El papa León XIV encabezó la inauguración y primera iluminación de la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, en un acto conmemorativo del centenario del fallecimiento del arquitecto Antoni Gaudí.

Barcelona fue escenario este miércoles de la inauguración y primera iluminación de la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia , en un acto encabezado por el papa León XIV con motivo del centenario del fallecimiento del arquitecto Antoni Gaudí .

La ceremonia se realizó en el templo diseñado por el arquitecto catalán y contó con la presencia de los reyes de España, Felipe VI y Letizia; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; autoridades eclesiásticas y miles de fieles. Durante el acto, el pontífice bendijo la torre mediante el rito del agua bendita y destacó la figura de Gaudí, a quien definió como el ‘arquitecto de Dios’.

La ceremonia culminó con la iluminación de la cruz que corona la Torre de Jesucristo, un momento que marcó la primera vez en la historia que esta estructura fue encendida. El papa también recordó a quienes participaron en la construcción del templo y señaló la función espiritual de la basílica como espacio de oración. El acceso al público no estará disponible de forma inmediata, y la apertura está prevista para 2028, una vez concluyan diversas obras pendientes





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Barcelona Sagrada Familia Torre De Jesucristo Antoni Gaudí Papa León XIV Ceremonia Bendición Rito Del Agua Bendita Cruz Iluminación Acceso Público Obras Pendientes Fase De Construcción Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación Fase De Ascenso Fase De Finalización Fase De Adecuación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

León XIV llega a Barcelona para celebrar misa en la Sagrada FamiliaA su llegada a la capital catalana, numerosos fieles se congregaron en torno a la catedral.

Read more »

Arquitecto revela cómo fue construcción de nueva torre de la Sagrada Familia que bendecirá León XIVOriol Pons, arquitecto en la oficina técnica de la Sagrada Familia, estuvo en 6AM W y explicó cómo fue el proceso de construcción de esta parte del monumento.

Read more »

El papa León XIV bendice la torre de la Sagrada Familia en BarcelonaEl papa León XIV bendijo la torre de la Sagrada Familia, convirtiéndola en la iglesia más alta del mundo, durante su visita a Barcelona. El sumo pontífice fue recibido por los reyes de España y ofició una misa ante miles de fieles, marcando un hito en la culminación de la obra de Antoni Gaudí.

Read more »

Papa León XIV visita cárcel en Barcelona y santuario de Montserrat en su gira por EspañaEl papa León XIV realizó una visita histórica a un centro penitenciario en Barcelona, siendo el primer pontífice en hacerlo en España, y posteriormente presidió un rosario en el santuario de Montserrat, donde habló de acogida, esperanza y unidad.

Read more »