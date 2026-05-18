Barcelona y Inter Miami en negociaciones por Denzel Dumfries

El Barcelona y el Inter Miami están en negociaciones por el lateral derecho Denzel Dumfries, quien ha ganado fuerza en las últimas semanas como una oportunidad muy seria para reforzar una zona estratégica del equipo azulgrana. Su cláusula de salida está fijada en 100 millones de euros, lo que lo convierte en una cifra demasiado atractiva para un jugador del perfil de Dumfries. La operación podría convertirse en una de las más interesantes del mercado si finalmente avanzan de forma definitiva por el lateral del Inter Miami.

El nombre de Denzel Dumfries empieza a tomar fuerza en el radar del Barcelona y en Italia ya hablan del precio de salida. Su cláusula de salida está fijada en 100 millones de euros, lo que lo convierte en una oportunidad muy seria para reforzar una zona que el club considera estratégica.

Dentro de ese contexto, Dumfries reúne experiencia, potencia física y recorrido internacional a un precio que hoy resulta muy competitivo para el mercado europeo. El gran detalle que mantiene viva la operación es económico, ya que en un mercado donde los laterales de primer nivel suelen superar cifras gigantescas, los fijados en la cláusula del futbolista convierten el caso en una oportunidad muy difícil de ignorar.

El cuerpo técnico del Barcelona entiende que el equipo necesita más agresividad exterior y más presencia física en determinados contextos de máxima exigencia. Valoran especialmente futbolistas capaces de sostener recorridos largos y mantener intensidad durante todo el partido. Dumfries responde a esa idea, aunque el modelo del Barcelona exige mayor participación asociativa que el del Inter.

El club cree que el neerlandés tiene condiciones suficientes para adaptarse progresivamente y que su experiencia internacional y capacidad competitiva le permitirían llegar preparado para asumir presión desde el primer día. Si finalmente deciden avanzar de forma definitiva por el lateral del Inter Miami, la operación podría convertirse en una de las más interesantes del mercado





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