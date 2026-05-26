Autoridades de Barrancabermeja adelantan inspecciones técnicas en los puestos de votación de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo. Funcionarios de Gestión del Riesgo, en colaboración con la Registraduría, revisan infraestructura e iluminación con el objetivo de garantizar una jornada sin contratiempos.

Barrancabermeja adelanta inspecciones técnicas en los puestos de votación para elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo. Funcionarios de Gestión del Riesgo, en colaboración con la Registraduría, revisan infraestructura e iluminación con el objetivo de garantizar una jornada sin contratiempos.

Durante las visitas, se identifican principalmente problemas relacionados con luminarias y condiciones locativas que se están corrigiendo para evitar afectaciones el día de las elecciones. Las autoridades advierten sobre posibles lluvias aisladas y altas temperaturas y recomiendan a los votantes tomar precauciones y evitar acudir con menores de edad a los puestos de votación en caso de emergencia





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