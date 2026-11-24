Barrancabermeja inicia programación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con actividades que buscan fortalecer derechos y liderazgos femeninos.

La ciudad de Barrancabermeja desplegará una intensa agenda institucional y social para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La fecha se oficializa este miércoles 25 de noviembre y servirá como eje central para múltiples acciones de sensibilización y apoyo.

Calendario Oficial Desde Noviembre Hasta Diciembre

La Alcaldía Distrital, gestionada específicamente a través de la Dirección de las Mujeres, oficializó que la programación comenzó el lunes 23 de noviembre. Este ciclo de actividades se extenderá de manera continua hasta el 9 de diciembre, integrando diversos componentes sociales y culturales.

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Alejandra Taborda, quien ejerce como la directora de las Mujeres de Barrancabermeja, detalló los objetivos estratégicos de esta iniciativa. La funcionaria explicó que la agenda contempla acciones diseñadas para fortalecer el liderazgo femenino y promover la autonomía económica de las mujeres en la región.

Además del apoyo económico, la dirección busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Taborda declaró que buscan generar actividades que fortalezcan la representación y el liderazgo de las mujeres, contribuyendo en la construcción de un territorio libre de violencias.

Actividades Clave y Ubicaciones Específicas

El evento central se llevará a cabo el miércoles 25 de noviembre en la plazoleta Telecom. La Alcaldía desarrollará la conmemoración oficial entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en esta ubicación específica.

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Esta jornada se realizará de manera articulada con la Mesa de Mujer y Equidad de Género y otras organizaciones sociales locales. El objetivo es consolidar un frente unido frente a las problemáticas de género en la zona.

La agenda continuará el 26 de noviembre y el 3 de diciembre con la jornada llamada Escucharte. Esta iniciativa ofrecerá orientación psicológica y jurídica en derechos sexuales y reproductivos a la ciudadanía.

Las actividades de Escucharte se realizarán en los barrios Kennedy y Pablo Acuña, respectivamente. Estarán disponibles de 4:00 a 6:00 de la tarde en cada punto de encuentro comunitario.

Participación de Organizaciones y Movimientos Sociales

El próximo 27 de noviembre se desarrollará la Toma Púrpura en la plazoleta Telecom, programada entre las 7:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde. Este acto se ejecuta en articulación con la Organización Femenina Popular (OFP).

Posteriormente, el 30 de noviembre, se realizará la Feria de Servicios Mujeres que Merecen TODO. Este encuentro está dirigido específicamente a mujeres que ejercen actividades sexuales pagas y se celebrará en el sector La Campana.

El cierre de la programación está previsto para el 9 de diciembre con la jornada Volver a mí. Será un espacio de reconocimiento, cuidado y conexión dirigido a mujeres lideresas en Casa Matriz.

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La actividad de cierre se llevará a cabo en Casa Matriz, entre las 2:00 y las 6:00 de la tarde, consolidando así el ciclo de eventos del distrito.

Contexto Estadístico y Movilizaciones Diarias

La agenda de este miércoles también tendrá la participación del movimiento de mujeres y organizaciones defensoras de derechos humanos. Ana Milena Velandia, integrante de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), explicó los detalles logísticos.

Velandia indicó que la jornada comenzará a las 8:00 de la mañana en el Parque a la Vida. Desde ese punto saldrá una caminata púrpura hacia la plazoleta Telecom para exigir justicia y visibilidad.

Se recomienda la participación masiva debido a la gravedad de la situación. Se reporta un feminicidio cada 24 horas en Colombia, con tres menores de edad como las víctimas más recientes.

Dentro de las actividades previstas para el 25 de noviembre también está la Carrera Púrpura, programada para las 6:00 de la tarde. Según Velandia, la iniciativa es promovida por la Secretaría de las Mujeres e Inderba.

La programación se desarrolla en un contexto crítico donde las cifras oficiales muestran la dimensión de las violencias. En Barrancabermeja se habían notificado 670 casos de violencia de género e intrafamiliar hasta la semana epidemiológica 42 de 2026.