Barrancabermeja intensifica vacunación contra sarampión y rubéola por brotes en América y Mundial 2026

La Secretaría Distrital de Salud y la ESE Barrancabermeja adelantan una jornada especial de vacunación contra el sarampión y la rubéola durante junio de 2024, como medida preventiva ante los brotes reportados en países de América y la proximidad del Mundial de Fútbol 2026. La campaña incluye dosis adicionales para niños viajeros y vacunación gratuita para quienes presenten tiquetes a las sedes del evento, con el objetivo de proteger a la población infantil, viajeros y personal de salud, y prevenir la reintroducción del virus en el territorio.

La Secretaría Distrital de Salud de Barrancabermeja , en coordinación con la Empresa Social del Estado Barrancabermeja (ESEB), ha anunciado la intensificación de la campaña de vacunación contra el sarampión y la rubéola durante todo el mes de junio de 2024.

Esta medida preventiva se adopta en respuesta a los brotes activos de sarampión reportados en varios países de América, particularmente en Estados Unidos, México y Canadá, naciones que serán sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. La campaña busca reforzar la inmunidad de la población local, especialmente de los niños, el personal de salud y las personas que planean viajar al evento deportivo, con el fin de evitar la importación y posible diseminación de estas enfermedades en el territorio nacional.

Las autoridades sanitarias destacan que, si bien Colombia no presenta transmisión autóctona de sarampión en este momento, durante el presente año se han confirmado siete casos, cinco de ellos importados y dos relacionados con importación, gracias a un sistema de vigilancia epidemiológica eficaz que ha logrado contenerlos. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede derivar en complicaciones graves como neumonía, encefalitis, pérdidaauditiva e incluso la muerte, por lo que la vacunación es la herramienta más efectiva para su prevención.

La jornada nacional de vacunación se enfoca específicamente en este virus debido a la situación epidemiológica regional y la alta afluencia de viajeros que generará el mundial. Como parte de los esfuerzos, se implementará una "dosis cero" para niños entre seis y once meses que viajen a los países sede del mundial, la cual es una dosis adicional que no reemplaza el esquema regular de vacunación (que incluye dosis a los 12 y 18 meses).

También se ofrecerá gratuitamente la vacuna contra sarampión y rubéola a todas las personas que presenten un tiquete o itinerario de viaje confirmado hacia esos destinos, recomendándose aplicarla al menos quince días antes del viaje para asegurar una protección adecuada. La campaña, sin embargo, no se limita a viajeros; busca además aumentar las coberturas de inmunización en niños y adolescentes de la ciudad para prevenir cualquier reintroducción del virus.

Los ciudadanos pueden acudir a los centros de salud Danubio, La Floresta, Cardales, El Campín, El Castillo y El Centro, en horario de lunes a viernes de 6:30 a. m. a 10:30 a. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. , presentando su documento de identidad o carné de vacunación.

Sandra Vera Blandón, gerente de la ESEB, hizo un llamado a padres y cuidadores para que verifiquen el esquema de vacunación de sus hijos y aprovechen esta oportunidad, destacando que la vacunación es un acto de amor y responsabilidad comunitaria. La iniciativa se mantendrá durante todo junio o hasta que se agoten los biológicos disponibles, reforzando así la defensa sanitaria del distrito frente a una amenaza viral que ha resurgido en el continente





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