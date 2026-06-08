Barrancabermeja lidera la transición energética con el primer piloto de Cuadras Energéticas en Colombia

El barrio Campestre de Barrancabermeja fue escogido para implementar la primera experiencia de Cuadras Energéticas en el país, un proyecto del Ministerio de Minas y Energía y ESSA que instalará paneles solares en espacios públicos para reducir las facturas de electricidad de familias de estratos 1 y 2, marcando un hito en la lucha contra la pobreza energética.

El barrio Campestre de Barrancabermeja fue seleccionado para implementar la primera experiencia de Cuadras Energéticas en Colombia, un modelo innovador que aprovecha la energía solar generada en espacios públicos para reducir las facturas de electricidad de los hogares beneficiarios.

Este proyecto piloto, impulsado por el Ministerio de Minas y Energía en colaboración con la Electrificadora de Santander (ESSA), está dirigido a comunidades de estratos 1 y 2, con el objetivo de aliviar la carga económica de familias vulnerables y promover su participación activa en la generación de energía limpia. Según Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, esta iniciativa marca un hito al destinar recursos públicos directamente a energía renovable para la gente, yendo más allá de la administración de subsidios para ofrecer soluciones concretas que permitan a las familias producir energía, reducir costos y sumarse a la transición energética.

La primera fase se concentrará en el barrio Campestre, en la comuna 7, donde se realizarán adecuaciones técnicas para que la energía generada por paneles solares se refleje en las facturas. Laura Isabel Rodríguez Cardozo, gerente de Conexión de ESSA Grupo EPM, explicó que se escogió este sector como un transformador para el piloto, y que el proyecto incluye procesos de socialización, campañas de uso eficiente y legal de la energía, así como intervenciones en redes y acometidas para garantizar un correcto funcionamiento.

Se proyecta beneficiar a cerca de 2.000 familias en Barrancabermeja. La financiación proviene de una alianza entre el Ministerio, el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) y ESSA. El cronograma contempla de mayo a junio la planeación y socialización; de julio a agosto, las adecuaciones e instalación; y para finales de septiembre la entrada en operación, seguida de una evaluación entre octubre y diciembre para medir el impacto real en las economías domésticas.

El ministro destacó que Barrancabermeja se consolidará como referente nacional de la transición energética, con techos solares, granjas solares y ahora cuadras energéticas, gracias a una regulación novedosa que permitirá a las comunidades generar su propia energía y abaratar las facturas





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