Barrancabermeja socializa cambio de nombre de escuela Nueva Granada a 28 años de masacre

Barrancabermeja ha adelantado el acto de socialización del cambio de nombre de la escuela Nueva Granada, que ahora será llamada Colectivo 16 de Mayo, en conmemoración del 16 de mayo de 1998, en el que paramilitares asesinaron y desaparecieron a 32 personas. Víctimas y organizaciones sociales participaron en diversas actividades para recordar a quienes fueron asesinados y desaparecidos en la masacre.

Barrancabermeja , en el marco de la conmemoración del 16 de mayo de 1998, ha adelantado el acto de socialización del cambio de nombre de la escuela Nueva Granada, que ahora será llamada Colectivo 16 de Mayo.

Víctimas y organizaciones sociales participaron en diversas actividades para recordar a quienes fueron asesinados y desaparecidos en la masacre del 16 de mayo de 1998. Además del cambio de nombre de la escuela, también se anunció que la avenida Quinta, desde el sector de Bonanza hasta Pozo Siete, será reconocida como la avenida Colectivo 16 de Mayo.

La líder del colectivo de víctimas, Rocío Campos, expresó que la iniciativa surgió tras varios encuentros entre familiares y víctimas, quienes buscaban transformar espacios cotidianos en escenarios de memoria. La programación, que se desarrolló durante la semana, incluyó conversatorios, actos pedagógicos y una galería fotográfica en el centro comercial San Silvestre con los rostros de las 32 víctimas de la masacre.

La última actividad en el marco de la conmemoración está programada para este sábado 16 de mayo, con el acto de reconocimiento a la búsqueda en un lote contiguo a la iglesia San Pedro Claver, del barrio El Campín. Las víctimas insistieron en que los procesos adelantados ante la Jurisdicción Especial para la Paz y los escenarios internacionales han permitido avanzar en el reconocimiento de responsabilidades, especialmente frente a la participación de integrantes de la Fuerza Pública





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