Barranquilla Amplía Campaña de Vacunación para Proteger a Grupos de Riesgo

La ciudad de Barranquilla intensifica su campaña de vacunación este sábado 25 de abril, extendiendo la cobertura a niños desde los 6 meses, adultos mayores, gestantes y personas con comorbilidades, con el objetivo de prevenir complicaciones graves por virus respiratorios y alcanzar coberturas superiores al 95% en el PAI.

Barranquilla intensifica la campaña de vacunación este sábado 25 de abril, extendiendo la protección a grupos de riesgo y ampliando el rango de edad para la inmunización contra virus respiratorios .

La iniciativa, impulsada por la administración del alcalde Alejandro Char, busca fortalecer la salud pública y prevenir complicaciones graves, especialmente en los sectores más vulnerables de la población. La campaña se dirige prioritariamente a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades preexistentes y sus cuidadores, reconociendo su mayor susceptibilidad a desarrollar cuadros clínicos severos ante la exposición a virus como el de la influenza, el sincitial respiratorio y el COVID-19.

Se ha tomado la decisión estratégica de incluir a niños desde los seis meses de edad hasta los cinco años, con el objetivo de reducir significativamente las tasas de hospitalización y las consecuencias negativas asociadas a estas infecciones respiratorias. La meta ambiciosa que se ha planteado es alcanzar coberturas de vacunación superiores al 95% en todos los esquemas del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), lo que representa un compromiso firme con la salud y el bienestar de la comunidad barranquillera.

La secretaria distrital de Salud, Stephanie Araujo Blanco, detalló las metas específicas establecidas para esta jornada de vacunación. Se espera inmunizar a 6.600 niños menores de seis años, protegiéndolos de enfermedades prevenibles mediante la vacunación.

Además, se busca vacunar a 800 mujeres gestantes a partir de la semana 20 de embarazo, brindándoles protección tanto a ellas como a sus futuros bebés. También se incluirá a 700 mujeres en edad fértil, preparándolas para un posible embarazo con las vacunas necesarias, y a 600 adultos mayores, reforzando su sistema inmunológico para combatir infecciones.

Para asegurar el éxito de la campaña, se están implementando estrategias de vigilancia epidemiológica y se están llevando a cabo búsquedas activas en los barrios, con el fin de identificar y contactar a las personas que necesitan ser vacunadas. Sin embargo, se hace un llamado a la responsabilidad individual y familiar, instando a los ciudadanos a llevar a sus hijos a los centros de vacunación para que se pongan al día con sus esquemas de inmunización y a reforzar las medidas de autocuidado, como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas en espacios cerrados y el distanciamiento social.

La campaña no solo se enfoca en la vacunación contra virus respiratorios, sino que también incluye la administración de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niñas, niños y adolescentes de 9 a 17 años, previniendo así el desarrollo de cánceres asociados a este virus. La jornada de vacunación se llevará a cabo en diversos puntos de la ciudad, con horarios diferenciados para facilitar el acceso de la población.

El centro de vacunación principal operará de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., mientras que en las demás Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) vacunadoras, el horario de atención será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Las mujeres gestantes podrán recibir vacunas específicas según su semana de gestación, incluyendo la vacuna DPT acelular, la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio y la vacuna contra el COVID-19, garantizando así una protección integral durante el embarazo. Esta iniciativa representa una inversión significativa en la salud pública de Barranquilla, demostrando el compromiso de la administración local con la prevención de enfermedades y la promoción del bienestar de sus ciudadanos.

Se espera que la campaña de vacunación contribuya a reducir la incidencia de enfermedades respiratorias, disminuir las hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida de la población barranquillera. La colaboración de la comunidad es fundamental para alcanzar las metas establecidas y construir un futuro más saludable para todos.

La administración municipal reitera su compromiso de seguir trabajando en pro de la salud y el bienestar de los barranquilleros, implementando estrategias innovadoras y efectivas para proteger a la población de enfermedades prevenibles





zonacero / 🏆 8. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Barranquilla Vacunación Salud Pública Virus Respiratorios PAI COVID-19 VPH Gestantes Niños Adultos Mayores

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Liga BetPlay: día y hora del próximo partido de Junior de BarranquillaEl equipo tiburón también se alista para su participación en Copa Libertadores de América.

Read more »

Trabajadora de SuperGiros víctima de atentado a bala en BarranquillaUna empleada de SuperGiros fue atacada a tiros mientras atendía a un cliente en el suroccidente de Barranquilla. El incidente ocurrió en la calle 99 con carrera 9A, perpetrado por dos hombres en motocicleta. La víctima se encuentra hospitalizada y las autoridades investigan el caso en medio de la preocupación por la inseguridad en la región.

Read more »

Intimidación a candidato a la vicepresidencia durante visita a BarranquillaLa candidata Paloma Valencia denunció la intimidación sufrida por su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, en Soledad, Atlántico, mientras documentaba casos de extorsión. Valencia relaciona este hecho con el deterioro de la seguridad en el país y propone medidas para fortalecer la acción de la fuerza pública.

Read more »

“Que las calles vuelvan a ser nuestras”: Paloma Valencia lanza en Barranquilla su propuesta de seguridadLa candidata presidencial llegó a la Plaza de San Nicolás en compañía del expresidente Álvaro Uribe y el ex ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Read more »

Día Internacional del Libro: cuatro destinos de Latinoamérica, incluida Barranquilla, para celebrar las letrasLa ruta incluye ciudades vinculadas con la obra y el legado de Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges y Rubén Darío.

Read more »

Paloma Valencia denunció que Juan Daniel Oviedo recibió amenazas de extorsionista en Soledad, AtlánticoLa denuncia la hizo en medio de su discurso de campaña presidencial en Barranquilla.

Read more »