Barranquilla avanza a paso firme en la remodelación del Metropolitano para la final de la Conmebol 2026

La Conmebol dio el visto bueno a los avances en las obras del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, confirmando que la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026 cumple con los requisitos técnicos y de infraestructura proyectados.

La reciente visita de los delegados de la Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ) a la capital del Atlántico ha dejado un balance sumamente positivo y alentador respecto a la transformación integral que vive el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Este emblemático escenario deportivo, que será el epicentro de la gran final de la Copa Sudamericana en noviembre de 2026, se encuentra en un proceso de metamorfosis profunda para cumplir con los estándares internacionales exigidos por el organismo rector del fútbol continental. Durante esta segunda inspección técnica, una comitiva de 12 expertos, liderada por figuras clave como André Mattos, director de Competiciones, e Ícaro Nogueira, gerente de Proyectos Especiales, pudo constatar de primera mano que los cronogramas de obra se están cumpliendo bajo los parámetros establecidos. El recorrido permitió evaluar no solo la estructura principal, sino también los entornos urbanos que rodean al coloso de la Ciudadela, garantizando que Barranquilla esté a la altura de las expectativas que un evento de esta magnitud demanda para el disfrute de los aficionados locales y extranjeros. Los trabajos de modernización representan una inversión sin precedentes de 172.969 millones de pesos, una cifra superior a los 45 millones de dólares, destinados a convertir al recinto en un referente de eficiencia y confort. El proyecto de renovación no se limita simplemente a la ampliación de la capacidad, que superará las 60.000 sillas, sino que abarca mejoras críticas en infraestructura logística, seguridad y comodidad. Se han diseñado áreas específicas que incluyen 10 nuevas enfermerías dotadas con tecnología avanzada, una optimización integral de la red de baños con más de 288 sanitarios y 72 urinarios, y la implementación de cocinas satélite diseñadas para la gestión eficiente de alimentos y bebidas. Además, la construcción de una sala de prensa tipo auditorio con acústica especializada para 130 periodistas refleja el compromiso de la administración local con el desarrollo de medios de comunicación profesionales, asegurando que la cobertura del evento continental cuente con las facilidades técnicas necesarias para el flujo informativo de alta calidad. El alcalde Alejandro Char ha reafirmado que esta ambiciosa remodelación trasciende lo deportivo, posicionándose como un motor de desarrollo económico y social para la ciudad. La visión del proyecto incluye la creación de espacios museísticos y zonas comerciales que permitirán al estadio mantener su vitalidad incluso cuando no albergue partidos de fútbol, convirtiéndose en un punto de encuentro cultural y turístico. La articulación con otros espacios, como el estadio Romelio Martínez para entrenamientos y el Gran Malecón para eventos logísticos, demuestra que Barranquilla ha diseñado una estrategia de ciudad completa para recibir a la familia del fútbol sudamericano. Con un plazo de ejecución firme de 18 meses, la meta es clara: demostrarle al mundo que el SúperMetro es un orgullo nacional capaz de albergar la pasión del deporte rey con una infraestructura de primer nivel que combina modernidad, sostenibilidad y una capacidad técnica superior para acoger a 75.000 personas en eventos masivos como conciertos, consolidando así el futuro de la capital del Atlántico en el mapa de los grandes eventos internacionales





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