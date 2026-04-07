Barranquilla Celebra 213 Años de Historia con Orgullo y Optimismo

El alcalde Alejandro Char celebra el 213 aniversario de Barranquilla, destacando la transformación urbana y el orgullo de los barranquilleros por su ciudad, resaltando los logros obtenidos en los últimos años y el compromiso de la comunidad.

Este martes, Barranquilla celebra su 213 aniversario desde que fue elevada a la categoría de Villa, un hito que motiva el entusiasmo del alcalde Alejandro Char. El mandatario destaca que la ciudad se está consolidando como un destino en auge, donde el orgullo local se manifiesta en cada logro. Durante un recorrido por el museo a cielo abierto del barrio Abajo, el alcalde expresó su satisfacción.

'Lo más hermoso es ver una ciudad rebosante de orgullo, una ciudad llena de optimismo, una ciudad que se ha transformado para todos sus habitantes y para quienes la visitan, quienes descubren una ciudad más conectada con el mundo en todos los sentidos', afirmó. Char también resaltó la profunda conexión emocional que siente con la ciudad y sus ciudadanos. 'Pero lo que más me toca el corazón, lo que me alegra cada día, lo que sin duda es el mayor tesoro de esta ciudad es el crecimiento del orgullo del barranquillero por su ciudad, por su tierra, por su barrio, por su entorno. Se sienten orgullosos de su ciudad, están muy contentos con Barranquilla, son muy felices, y eso no tiene precio', añadió el alcalde, reflejando el cariño y la identificación de los ciudadanos con su ciudad natal. \El alcalde Char atribuye este sentimiento de orgullo al impacto positivo de las transformaciones urbanas que ha experimentado Barranquilla en los últimos 18 años. Estas transformaciones incluyen la renovación urbana, con la creación de parques, zonas turísticas y hospitales, además de importantes mejoras en la infraestructura vial que han modernizado la capital del Atlántico. 'Barranquilla ha prosperado gracias a su propio esfuerzo y a sus propios recursos. Si no fuera por el esfuerzo de los contribuyentes barranquilleros, no habría alimentos para los niños recién nacidos de 0 a 5 años, ni comida en las escuelas. Hoy, Barranquilla aporta el 75% de esos fondos, y estoy seguro de que esto es similar en muchas ciudades del país. Los alcaldes estamos haciendo un esfuerzo enorme', explicó el alcalde, refiriéndose a los desafíos financieros que enfrenta la ciudad a pesar de la escasez de recursos provenientes del Gobierno nacional. Char enfatizó la importancia de la gestión local y el compromiso de los ciudadanos para mantener el funcionamiento y el progreso de Barranquilla.\El mandatario también subrayó la importancia de la resiliencia y la capacidad de adaptación de la ciudad. A pesar de los desafíos económicos y sociales, Barranquilla ha sabido reinventarse y encontrar nuevas oportunidades de desarrollo. La inversión en infraestructura, la promoción del turismo y el fomento de la cultura local han sido clave para atraer visitantes y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La transformación de la ciudad ha sido un esfuerzo colectivo, donde el gobierno local, los ciudadanos y el sector privado han trabajado de la mano para construir una Barranquilla más próspera y vibrante. La celebración del 213 aniversario es, por tanto, una celebración del trabajo arduo, la resiliencia y el amor por la ciudad, lo cual inspira a continuar construyendo un futuro aún mejor. La dedicación del alcalde y su equipo, sumada al compromiso de la comunidad, refleja el espíritu emprendedor y la determinación que caracteriza a Barranquilla, una ciudad que sigue avanzando con paso firme hacia el futuro. El mensaje del alcalde Char es claro: Barranquilla es una ciudad que crece con orgullo, con optimismo y con la convicción de que el trabajo conjunto es la clave del éxito





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