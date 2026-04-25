Barranquilla celebra a la niñez con una semana de actividades educativas y recreativas

La ciudad de Barranquilla se prepara para una semana llena de actividades dirigidas a los niños, con el objetivo de promover su desarrollo integral a través de la educación, la recreación y la salud. Desde jornadas de vacunación hasta talleres culturales y deportivos, las familias tendrán la oportunidad de participar en experiencias únicas que buscan fortalecer el espíritu comunitario y el bienestar infantil.

En Barranquilla , la niñez es una prioridad. Cada día, las autoridades y la comunidad trabajan incansablemente por los niños, esos futuros ciudadanos que construirán el mañana.

Con educación de calidad, alimentación adecuada, cuidados y recreación, entre otros programas, se busca garantizar su bienestar. Este compromiso se refleja en eventos como la jornada de vacunación infantil, que se llevará a cabo este sábado 25 de abril en el Gran Malecón, sector Pabellón de Cristal, desde las 2:00 p.m. La iniciativa incluye actividades como Rumba Kids, elaboración de cupcakes para minichefs, biblioteca móvil, obras de títeres, pintucaritas, peinados y trenzas, juegos tradicionales, desfile de moda infantil, talleres de cuidado ambiental con entrega de semillas y desparasitación de mascotas.

Todo esto forma parte de la campaña 'Estoy en la Jugada', que busca recuperar el espíritu de jugar en la calle y promover experiencias únicas para las familias. La alcaldía invita a todos a participar en estas actividades, que no solo buscan entretener, sino también educar y proteger a los más pequeños.

Además, el sábado habrá otros eventos como el taller de danza 'Casas a la calle' en la IED Lestonac, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., y el Club de lectura 'Aventureros' de la Fundación The Children, a partir de las 8:00 a.m. en la Biblioteca Distrital Las Gardenias.

También se realizarán actividades deportivas como un campamento de fútbol en el Polideportivo La Magdalena a las 6:00 a.m., un festival de gimnasia en el coliseo Sugar Baby Rojas a las 8:00 a.m., y jornadas recreativas en el barrio Barlovento a las 2:00 p.m. y en Las Palmeras a las 3:00 p.m. El domingo 26 de abril, los eventos continuarán con los Interlocalidades en el barrio La Victoria a las 8:00 a.m., un festival de tenis de mesa en el coliseo Sugar Baby Rojas a las 8:00 a.m., un festival de fútbol playa en el Gran Malecón a las 3:00 p.m., retos lúdicos recreativos en el barrio San Francisco a las 3:00 p.m. y juegos tradicionales en la Ciudadela 20 de Julio a las 2:00 p.m. Además, habrá una clase abierta de salsa casino a las 4:00 p.m. en el escenario del río.

Por otro lado, Proteger EPS implementará un nuevo esquema de vacunación temprana para menores, con un espacio pedagógico y recreativo dirigido a los hijos de los jardineros de esa entidad distrital. La jornada se llevará a cabo en el parque Miramar, donde los participantes, bajo la orientación del equipo de Siembra Más, realizarán actividades prácticas para fomentar la salud y el aprendizaje





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