Barranquilla Celebra el Día del Niño con un Desfile de Moda Infantil

La Alcaldía de Barranquilla organizó un desfile de moda con estudiantes del corregimiento La Playa, en el marco de los 213 años de la ciudad y el Día del Niño. El evento contó con la participación de marcas locales y se llevó a cabo en la IED Evelyn Abuchaibe de Daes, promoviendo el talento, la creatividad y la industria de la moda infantil.

La Alcaldía de Barranquilla celebró el Día del Niño y los 213 años de la ciudad con un vibrante desfile de moda protagonizado por los estudiantes del corregimiento La Playa.

El evento, realizado en la Institución Educativa Distrital Evelyn Abuchaibe de Daes, no solo fue una exhibición de talento y creatividad, sino también una plataforma para que los niños y niñas exploraran su potencial y se conectaran con la industria de la moda local. Cuatro marcas barranquilleras, Sol Solecito, Zocca Kids, Nois y Petit Bowtique, se unieron a la iniciativa, presentando sus colecciones más recientes y donando las prendas utilizadas en la pasarela, un gesto que convirtió la experiencia en un recuerdo imborrable y un apoyo tangible para los participantes.

El desfile se enmarcó dentro del programa ‘Barranquilla es Moda’, una apuesta de la Alcaldía por visibilizar el talento local, fortalecer la identidad cultural de la ciudad y abrir oportunidades para los jóvenes. La pasarela se transformó en un espacio donde los sueños de los niños tomaron forma, permitiéndoles descubrir sus habilidades y construir confianza en sí mismos. Más allá de modelar ropa, los estudiantes modelaron seguridad, imaginación y un futuro prometedor.

La rectora de la IED Evelyn Abuchaibe de Daes, Gerdy Hodwalker Martínez, destacó la importancia de este tipo de eventos para el aprendizaje integral de los estudiantes, reafirmando el compromiso de la institución con una educación que trasciende las aulas y los prepara para los desafíos del mundo actual. El colegio se consolida como un referente en Barranquilla por su enfoque tecnológico, inclusivo y de excelencia, fomentando desde temprana edad habilidades en áreas clave como Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM).

La iniciativa no solo benefició a los estudiantes participantes, sino también a sus familias. Kelly de la Torre, madre de María José Bravo, una de las jóvenes modelos, expresó su gratitud por la oportunidad que se le brindó a su hija de cumplir un sueño. El desfile fue una demostración palpable de cómo invertir en los niños es sembrar oportunidades que transforman vidas.

La Alcaldía de Barranquilla, a través de este evento, reafirmó su compromiso con el desarrollo social y la formación integral de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad. El evento sirvió como un catalizador para conectar a los estudiantes con la industria de la moda, brindándoles una experiencia práctica y enriquecedora que complementa su formación académica.

La pasarela se convirtió en un escenario donde la moda infantil no solo fue exhibida, sino celebrada, consolidando a Barranquilla como un polo emergente en este sector. La combinación de talento local, apoyo institucional y compromiso educativo resultó en un evento memorable que dejó una huella positiva en la comunidad y en el corazón de cada niño y niña que participó





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