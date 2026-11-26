La Alcaldía de Barranquilla informa que el cierre de solicitudes de traslado de cuenta es el 27 de noviembre de 2026. Conozca los canales y requisitos.

La Alcaldía de Barranquilla, a través de su Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, ha confirmado que la ventana para recibir y tramitar solicitudes de traslado de cuenta vehicular se cerrará el viernes 27 de noviembre de 2026. Este límite de fecha es fundamental para los propietarios de vehículos que necesitan cambiar el registro de su vehículo de un organismo de tránsito a otro antes de que finalice el año fiscal vigente.

Canales de Citas y Comunicación

Para facilitar la gestión y agendar una cita previa, la administración pública habilita tres canales de comunicación digitales y telefónicos específicos. Los ciudadanos pueden llamar a la línea 195 desde su teléfono celular sin necesidad de marcar asterisco o numeral. Además, están habilitados para contactarse mediante un chat de WhatsApp al número 312 219 5227 o utilizando la línea fija 605 401 0205 para consultas administrativas.

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Estos medios de contacto permiten a los usuarios seleccionar el día, la hora exacta y la sede específica donde desean ser atendidos, optimizando así el tiempo de espera y la eficiencia del servicio público. La entidad enfatiza la importancia de utilizar estos turnos virtuales para garantizar una atención ordenada y sin congestiones en las oficinas físicas.

Requisitos y Normativa Vigente

El proceso administrativo para el traslado de cuenta exige un alistamiento riguroso de la hoja de vida del vehículo, que incluye el fotocopiado, foliado y el envío del expediente completo al organismo de tránsito de destino. De acuerdo con lo establecido en la Resolución 12379 de 2012, compilada en la Resolución 45295 de 2022 y modificada por la Resolución 17145 de 2023, el vehículo debe encontrarse completamente a paz y salvo por concepto de impuestos.

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Esta condición de paz y salvo es indispensable y abarca los tributos correspondientes al año exacto en que se realiza el trámite. La Alcaldía de Barranquilla aclara que no se trata de un proceso de aprobación inmediata, ya que requiere un tiempo de gestión administrativo considerable. Este lapso es necesario para atender todas las solicitudes radicadas antes de la finalización del año y cumplir con los estándares de legalidad.

Vigencia Fiscal y Plazos de Ejecución

Una consideración crítica para los ciudadanos es la correlación entre la vigencia fiscal y la aprobación de los trámites. No sería viable aprobar en 2027 ningún trámite que fue radicando durante el año 2026, debido estrictamente al cambio de vigencia fiscal que ocurre con el inicio del nuevo año. En consecuencia, todas las solicitudes de traslado de cuenta deben quedar totalmente aprobadas dentro del mismo año calendario en que fueron recibidas y procesadas.

El traslado de cuenta se define como el mecanismo mediante el cual se cambia el registro de un vehículo, asegurando que se envíe la totalidad de los documentos que conforman su expediente vehicular al nuevo ente regulador. Una vez completado este traslado administrativo, el propietario del vehículo contará con un plazo estricto de 60 días hábiles para solicitar la radicación de cuenta ante el organismo de tránsito de destino.

Cronograma y Certificaciones Técnicas

La entidad informativa sobre documentos técnicos precisa que los sellos de Icontec presentes en los documentos son puramente informativos. Su uso no ampara ni constituye la certificación del producto o servicio en sí, sino que cumple una función administrativa de identificación dentro del expediente. Los usuarios deben estar atentos a esta distinción para evitar confusiones en la validación de papeles.

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La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial ha anunciado que reanudará formalmente la recepción de solicitudes de traslado de cuenta el lunes 4 de enero de 2027. Se recomienda a la ciudadanía tener en cuenta estas fechas límite con extrema atención y realizar las solicitudes con la debida anticipación. Este margen de seguridad es crucial para evitar demoras innecesarias y garantizar que los trámites se completen dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.