Barranquilla demostró su capacidad organizativa y generó una derrama económica cercana a 60 millones de dólares con la final de la Copa Sudamericana.

La ciudad de Barranquilla demostró su madurez organizativa y su fortaleza económica al albergar la final de la Copa Sudamericana, un evento que trascendió lo deportivo para consolidar a la capital del Atlántico como un destino de talla internacional. El duelo entre Boca Juniors y Atlético Mineiro no solo sirvió como inauguración del proyecto ' Supermetro', sino que permitió al alcalde Alejandro Char realizar un balance histórico de las transformaciones urbanas y turísticas alcanzadas por la ciudad.

Balanza positiva para la economía local

El alcalde Alejandro Char afirmó que Barranquilla fue la verdadera campeona de la jornada, destacando el éxito logrado por los comerciantes, taxistas, hosteleros y emprendedores locales que encontraron nuevas oportunidades laborales y comerciales. Se estimó que el evento generó una derrama económica cercana a los 60 millones de dólares, consolidándose como una prueba irrefutable de la capacidad productiva de la región y su habilidad para captar recursos externos mediante la pasión futbolera.

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Potencial de la industria de eventos

Efraín Cepeda Tarud, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, respaldó el balance preliminar indicando que el estudio Radar de la Industria de Eventos Deportivos 2026 revela que los visitantes foráneos gastan en promedio 8,5 veces más que los asistentes locales. Estas cifras, junto con la proyección de mover a 70 mil deportistas y 200 mil espectadores en la agenda de 2026, evidencian el enorme potencial de la industria para dinamizar la hotelería, el comercio y el transporte.

Impacto en el sector hotelero

Mario Mudvi, representante de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia en el Atlántico, confirmó que el sector experimentó una ocupación cercana al 100 % durante los días previos y posteriores a la llegada masiva de aficionados. El dirigente señaló que la afluencia significativa de turistas argentinos y brasileños ratificó la preparación de la ciudad para recibir congresos, convenciones y conciertos, diversificando así la oferta de eventos internacionales en la región.

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Estrategia de proyección internacional

Desde el Clúster de Turismo de Eventos y Negocios, se comprometieron a seguir trabajando para atraer acontecimientos de esta magnitud, fortaleciendo las capacidades empresariales y posicionando a Barranquilla como un referente en la región. La capital atlántica sigue apostando por grandes eventos internacionales como una estrategia clave para su desarrollo urbano, donde la infraestructura y la hospitalidad local se combinan para ofrecer una experiencia inolvidable al mundo.

Legado del Supermetro y el fútbol

El partido inaugural del 'Supermetro' coincidió con una celebración que puso a prueba la infraestructura vial y de servicios de la ciudad, dejando en evidencia la resiliencia y el espíritu de trabajo conjunto de sus habitantes. Alejandro Char enfatizó que superar estos retos históricos confirma que, cuando los barranquilleros soñamos en grande y trabajamos unidos, no existen obstáculos insuperables para el progreso de nuestra querida ciudad.