Barranquilla convoca a la paz y al respeto electoral mediante marcha nocturna hacia la iglesia del Carmen

Decenas de ciudadanos se reunieron en la Plaza de la Paz y marcharon hasta la iglesia del Carmen para pedir una primera vuelta presidencial tranquila, recordando la importancia del diálogo y la convivencia democrática.

El jueves pasado, decenas de habitantes de Barranquilla se congregaron en la emblemática Plaza de la Paz para iniciar una manifestación pacífica que culminó frente a la histórica iglesia del Carmen.

El objetivo central de la marcha fue solicitar que la primera vuelta de las elecciones presidenciales, programada para este domingo, se desarrolle en un clima de serenidad y respeto a los resultados. Con la noche como telón de fondo, los participantes iluminaron el recorrido con velas y portaron banderas blancas, símbolos universales de paz, mientras recitaban consignas que reivindicaban la convivencia y el diálogo entre los diferentes sectores políticos del país.

A lo largo de la ruta, los manifestantes cruzaron varias avenidas de la ciudad, deteniéndose en puntos estratégicos para elevar oraciones dirigidas a las víctimas de la violencia en distintas regiones de Colombia, así como a los líderes sociales que arriesgan sus vidas por la defensa de los derechos humanos. Durante la concentración, diversas voces de la comunidad local expresaron sus expectativas y temores respecto al proceso electoral.

Yulitza Arjona, una joven estudiante barranquillera, manifestó su deseo de que la ciudad continúe avanzando en los proyectos de desarrollo que han mejorado la calidad de vida en los últimos años.

"Defendemos los intereses de todos los barranquilleros porque no queremos que la corrupción ni los intereses políticos perjudiquen nuestro progreso", afirmó con convicción. Por otro lado, Andrés Osorio, emprendedor del sector comercial, hizo un llamado enfático a la reconciliación y la justicia como pilares para alcanzar una verdadera paz.

"Los comerciantes deben poder ejercer su actividad sin temor a la extorsión o a la intimidación; la seguridad y la justicia son esenciales para que la economía siga creciendo", sostuvo con claridad. Los organizadores coincidieron en subrayar que, más allá de las divergencias ideológicas, es imprescindible fortalecer el diálogo democrático y la cultura de la convivencia, especialmente en un momento tan crucial como el que se avecina con la convocatoria electoral.

Señalaron que la violencia y la polarización no solo erosionan la confianza en las instituciones, sino que también ponen en riesgo la vida de aquellos que participan en la vida cívica. En este sentido, la comunidad de Barranquilla reiteró su compromiso de observar la jornada electoral con calma, aceptar los resultados con respeto y trabajar conjuntamente para consolidar la paz social que el país tanto necesita.

La marcha finalizó con un recitado colectivo del himno nacional y la distribución de folletos informativos sobre la importancia del voto responsable y la participación ciudadana, dejando en el aire la esperanza de que la democracia colombiana pueda avanzar sin enfrentamientos ni intimidaciones





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones Presidenciales Paz Social Barranquilla Democracia Participación Ciudadana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Desde Barranquilla, Conferencia Episcopal invita “a votar y a hacer consenso” en las presidencialesEl máximo jerarca de la Iglesia Católica en el país asistió a la conmemoración de los 60 años de Seminario Regional Costa Atlántica.

Read more »

Imputan cargos a capturados por balacera contra empresa de seguridad en BarranquillaLos procesados no aceptaron los cargos que les imputaron por homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Read more »

Lili Pink cerraría decenas de locales: esto pasaría con sus empleadosLa posible salida de establecimientos comerciales podría afectar a cientos de trabajadores, muchos de ellos madres cabeza de hogar.

Read more »

Tropas de la Brigada 22 investigan decenas de muertos por combate entre disidencias de FARCEn el departamento del Guaviare.

Read more »