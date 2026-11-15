Barranquilla: Epicentro Político y Económico del Gobierno ADLE

El gobierno ADLE consolida a Barranquilla como centro de poder con eventos clave, modernización del aeropuerto y grandes inversiones en infraestructura para 2027.

Con la llegada de Abelardo De la Espriella a la Presidencia de la República, Barranquilla se ha transformado en el nuevo epicentro del poder político nacional. Este cambio estratégico sitúa a la capital del Atlántico en el centro de decisiones de alto nivel, generando un entorno favorable para conversaciones claves y encuentros empresariales que antes eran menos frecuentes fuera de la capital tradicional.

Durante los primeros 100 días de gestión del gobierno ADLE, la ciudad ha evidenciado un impacto tangible en la industria de eventos. Según los datos del Radar de la Industria de Eventos (MICE) de la Cámara de Comercio de Barranquilla, se proyecta que la ciudad alcance hasta 57 eventos al cierre de este año. Esta cifra afirma el rol de Barranquilla como un polo de negocios fundamental en la región Caribe.

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Proyección de Eventos y Impacto Económico

Los datos preliminares indican que la participación en estos encuentros superará la asistencia de 84 mil personas. De este total, más de 13 mil corresponden a visitantes que no residen en la ciudad, lo que demuestra la capacidad de atracción internacional y regional del territorio. Esta movilidad humana refuerza la apuesta institucional para consolidar a Barranquilla como el hub principal de negocios en el Caribe colombiano.

El impacto financiero derivado de estas actividades es significativo y se calcula con precisión. La entidad sectorial estima que el derrame económico generado por estos eventos puede superar los 46 mil millones de pesos para el presente año. Este flujo de recursos impulsa directamente el sector hotelero y fortalece otros comercios locales vinculados a la industria de reuniones y conferencias.

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Reactivación de la Industria MICE Local

La estrategia del gobierno ADLE ha priorizado la visibilidad de la ciudad a través de citas de alto perfil. Entre las actividades realizadas con la presencia del presidente se encuentran Sabor Barranquilla, los Encuentros Regionales para la Construcción del Plan Nacional de Desarrollo, el Caribe BIZ Forum 2026 y reuniones bilaterales con líderes internacionales de países como Costa Rica y Estados Unidos.

Estos encuentros no son aislados, sino parte de una estrategia deliberada para aprovechar la nueva dinámica política. La presencia del mandatario en la capital del Atlántico ha servido como catalizador para anuncios de proyectos y inversiones que buscan integrar la infraestructura local con las necesidades globales del comercio y la diplomacia. La ciudad se posiciona así como un escenario privilegiado para la diplomacia económica.

Modernización del Aeropuerto Ernesto Cortissoz

Una de las primeras y más críticas obras impulsadas por el gobierno ADLE en Barranquilla fue la mejoría del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz. Este proyecto forma parte de un plan estratégico para proyectar a la ciudad como la capital alterna de Colombia. En tan solo dos meses, el jefe de Estado formalizó un convenio mediante el cual el Distrito de Barranquilla asumirá la operación del lado tierra de la terminal aérea.

La misión de esta nueva administración local incluye la culminación de las obras del muelle internacional, la modernización de las salas de migración y la mejora de otros espacios para los usuarios. El presidente estableció condiciones claras para esta intervención, destacando que el funcionamiento correcto del aeropuerto depende de la facilidad con la cual el Atlántico y el Caribe hacen negocios y se relacionan con el resto del mundo.

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Inversiones en Infraestructura Hidrovía

Paralelamente a la aviación, el Ejecutivo Nacional destinó recursos significativos para la recuperación del tajamar occidental de Bocas de Ceniza. De la Espriella anunció un aporte cercano a los 380 mil millones de pesos para recuperar, estabilizar y transformar casi cinco kilómetros de la antigua estructura. Esta inversión busca convertir el área en un nuevo atractivo turístico y potenciar el comercio fluvial.

Posteriormente, se confirmó una inversión adicional de 100 mil millones de pesos para financiar obras complementarias en la misma zona. El mandatario subrayó que el sueño de Barranquilla como ciudad portuaria está volviendo a la realidad, resaltando la importancia estratégica del río Magdalena para un mayor calado y desarrollo regional en los próximos años.

Futuro del Puente Pumarejo y Conectividad

Otra obra prioritaria en estos primeros 100 días fue la deconstrucción del antiguo Puente Pumarejo, una infraestructura que actualmente dificulta el paso de embarcaciones de mayor magnitud por el río Magdalena. Bajo instrucción directa del presidente, el Instituto Nacional de Vías firmará en los próximos días un convenio para las vigencias futuras necesarias para ejecutar estas obras complejas.

Se espera que la demolición parcial de la parte central de la infraestructura comience en 2027. Mientras tanto, el Ministerio de Transporte aseguró que se potenciará la parte restante del puente para garantizar su aprovechamiento turístico. Este movimiento busca equilibrar la necesidad de modernizar la vialidad con la preservación del patrimonio histórico y la conexión con los habitantes del municipio de Soledad.