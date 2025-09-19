Barranquilla Fortalece la Lucha Contra el Crimen Transnacional: Inauguración de Sede de la Interpol y Resultados Operacionales Destacados

La nueva sede de la Interpol en Barranquilla impulsa la cooperación internacional y refuerza la lucha contra el crimen transnacional, con notables aumentos en retenciones, extradiciones y alertas internacionales durante 2025.

El propósito central de esta iniciativa radica en la integración y optimización de las capacidades humanas y tecnológicas disponibles, con el objetivo primordial de elevar la eficacia en la ejecución de retenciones, extradiciones y la difusión de notificaciones internacionales.

Esta estrategia operativa, implementada en Barranquilla, también persigue el incremento significativo del registro total de casos emblemáticos, aquellos que ilustran de manera palpable la relevancia y la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional. La inauguración de la nueva sede de la Interpol en Barranquilla constituye un hito estratégico, parte integral de una ambiciosa estrategia de descentralización operativa diseñada meticulosamente para fortalecer la respuesta institucional frente a las amenazas del crimen transnacional que operan en la región del Caribe colombiano. La ubicación de esta sede, en el segundo piso del Comando de Policía Metropolitana de Barranquilla, fue cuidadosamente seleccionada para aprovechar la infraestructura humana, logística y tecnológica ya existente, elementos esenciales que se consideran pilares fundamentales en el combate frontal y eficaz contra las organizaciones criminales transnacionales.\Durante el transcurso del año 2025, y de acuerdo con los datos operacionales recopilados hasta la fecha, se han observado incrementos significativos en diversas categorías de acción, lo que refleja la efectividad y el impacto de las nuevas capacidades implementadas. En lo que va del periodo, se han materializado un total de 107 retenciones de ciudadanos, tanto colombianos como extranjeros, que eran buscados y requeridos por autoridades extranjeras a través de la Notificación Roja de Interpol. Este número de retenciones representa un aumento notable del 30% en comparación con el total registrado durante el año 2024, lo que indica un fortalecimiento sustancial en la capacidad de las autoridades para identificar y detener a individuos con órdenes de captura internacionales. Los delitos que con mayor frecuencia han motivado estas retenciones incluyen, entre otros, el tráfico de estupefacientes, delitos relacionados con homicidios y otros crímenes graves que atentan contra la seguridad y la integridad de las personas.\En lo referente a la cooperación judicial que culmina en traslados y extradiciones, se ha constatado la materialización de un total de 196 extradiciones de individuos, tanto ciudadanos colombianos como extranjeros, lo que refleja un esfuerzo continuo y coordinado con las autoridades internacionales. Este volumen de extradiciones representa un aumento del 11% en comparación con la cifra registrada durante el año 2024, evidenciando una intensificación en la colaboración y la eficacia en la persecución de criminales. Las autoridades que han requerido estos traslados provienen de diversos países, incluyendo Estados Unidos (EE. UU.), España, Argentina y República Dominicana, lo que demuestra el alcance global de las operaciones y la colaboración internacional en la lucha contra el crimen. Los motivos principales que subyacen a estas solicitudes de extradición abarcan una amplia gama de delitos, entre ellos, el narcotráfico, homicidio, lavado de activos, delitos sexuales y tráfico de personas. En materia de alertas internacionales, durante el transcurso de 2025, se ha documentado la publicación de un total de 836 notificaciones de Interpol, lo que pone de manifiesto la activa participación de la sede en la difusión de información crucial para la prevención y la investigación de delitos. La distribución específica de estas alertas incluye 98 notificaciones de color rojo, 653 azules, 71 amarillas, 5 moradas, 4 plateadas, 3 naranjas y 2 negras, lo que refleja la diversidad de tipologías delictivas y la necesidad de una respuesta integral y coordinada





ElNuevoSiglo

