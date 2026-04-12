Barranquilla Fortalece la Protección Infantil: Estrategia Integral en Entornos Escolares

La Alcaldía de Barranquilla implementa una estrategia integral en las escuelas para prevenir el consumo de drogas, la violencia y el ciberacoso, fomentando la convivencia pacífica y la protección de niños, niñas y adolescentes.

Con el objetivo de fomentar un ambiente escolar seguro y proteger a los jóvenes , la Alcaldía Distrital de Barranquilla está implementando una estrategia integral que llega a las instituciones educativas de la ciudad. Esta iniciativa, denominada Entornos Escolares Seguros , busca brindar orientación y herramientas a estudiantes, docentes y padres de familia sobre temas cruciales para el bienestar de los niños , niñas y adolescentes.

Las caravanas educativas ya han recorrido diversas instituciones, como la IED Alfonso López, la IED Betzabé Espinosa, la IED El Pueblo, y la IED La Concepción, entre otras, llegando a barrios como Rebolo, Ciudadela 20 de Julio, La Chinita y La Luz. La estrategia aborda la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la seguridad en línea, la prevención de la violencia, el bullying y el ciberbullying, el uso responsable de plataformas digitales, así como el desarrollo de proyectos de vida y la inteligencia emocional. \La estrategia se basa en la comunicación constante entre padres, educadores y autoridades con los estudiantes, buscando entender sus necesidades, preocupaciones y sueños. La Alcaldía está generando espacios para que los jóvenes se sientan escuchados y apoyados, ofreciendo herramientas de educación emocional y social, así como la construcción de proyectos de vida con propósitos claros. El enfoque es alejarlos de escenarios de conflicto y decisiones perjudiciales, brindándoles las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y responsables. Las jornadas educativas se realizan en colaboración con la Secretaría Distrital de Educación, la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Policía Comunitaria, el GAULA y la Policía de Antinarcóticos, fortaleciendo la seguridad y el apoyo a los estudiantes. La participación de estas instituciones asegura un abordaje integral de las problemáticas y una respuesta coordinada para la protección de los menores. \Esta iniciativa representa un esfuerzo significativo para construir una Barranquilla segura y próspera para los jóvenes. Al abordar de manera preventiva y proactiva temas como el consumo de drogas, la violencia y el ciberacoso, se busca crear entornos escolares donde los estudiantes puedan desarrollarse de manera integral, fomentando la convivencia pacífica y la cultura de la legalidad. La estrategia Entornos Escolares Seguros no solo proporciona información y herramientas, sino que también crea un espacio de diálogo y escucha, donde los jóvenes pueden expresar sus inquietudes y recibir el apoyo necesario para tomar decisiones saludables y construir un futuro prometedor. La colaboración entre las diferentes instituciones y la comunidad educativa demuestra el compromiso de la ciudad con la protección de los niños, niñas y adolescentes, y su determinación de construir una sociedad más justa y segura





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