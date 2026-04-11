Barranquilla: Gremio de taxistas inicia proceso de 'depuración' tras feminicidio y anuncia sistema inteligente

Tras el reciente feminicidio en Barranquilla, el gremio de taxistas anuncia medidas para fortalecer la seguridad, incluyendo revisión de antecedentes, tarjeta de control obligatoria y la implementación de un sistema inteligente. Se busca mejorar la trazabilidad, controlar irregularidades y garantizar la confianza de los usuarios.

Ante el reciente feminicidio ocurrido en el barrio Simón Bolívar de Barranquilla , presuntamente perpetrado por un taxista, el gremio de taxistas en la capital del Atlántico ha anunciado el inicio de un proceso de “depuración del servicio”. Este proceso tiene como objetivo principal fortalecer las operaciones a través de la implementación de mayores controles, una verificación estricta de la documentación y el uso de sistemas inteligentes.

La iniciativa surge en respuesta a la preocupación por la seguridad y la confianza de los usuarios, especialmente a raíz de este trágico suceso. La estrategia se centra en la tarjeta de control, que se convertirá en un instrumento fundamental para la regulación, identificación y la asignación de responsabilidades en la prestación del servicio de taxis. Esta herramienta permitirá una trazabilidad más precisa tanto de los conductores como de los vehículos, lo que facilitará un control más efectivo ante posibles irregularidades y permitirá tomar medidas correctivas de manera más eficiente. El gremio busca, con estas acciones, prevenir la suplantación de identidades, el uso indebido de vehículos autorizados y la infiltración de actores ilegales en la actividad del transporte público, elementos que comprometen la seguridad y la experiencia del usuario.\En detalle, se ha establecido que a partir de ahora, los propietarios de taxis deberán tramitar la tarjeta de control personalmente. Durante este trámite, se les tomará una fotografía y se recopilarán sus datos personales. Esta información se plasmará en el documento, el cual deberá ser exhibido en la parte posterior del asiento del copiloto, a la vista de todos. Álvaro Forero, presidente de Conaltaxis capítulo Barranquilla, explicó que el propósito fundamental de esta medida es que las autoridades puedan identificar de manera clara y precisa al conductor real del vehículo. Se verificará que la persona que conduce el taxi se ha identificado con su cédula de ciudadanía, su licencia de conducir y cuenta con la autorización del propietario. Adicionalmente, se revisará que el vehículo cumpla con todos los documentos en regla, activos y vigentes para poder operar legalmente. El líder gremial también destacó la problemática de propietarios que contratan conductores sin la debida licencia y utilizan tarjetas de control pertenecientes a conductores anteriores. Se realizarán revisiones exhaustivas de los antecedentes de los conductores para evitar situaciones como la del presunto feminicida, quien, según se informa, acumulaba más de 20 millones de pesos en multas de tránsito. Estas acciones se complementarán con un llamado urgente a la aceleración de la implementación de un sistema inteligente para taxis. Esta tecnología, que integrará taxímetro inteligente, monitoreo en tiempo real, botón de pánico, trazabilidad del viaje y pagos electrónicos, se considera crucial para garantizar el control, la transparencia y la seguridad en el servicio.\El subdirector de transporte del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), Gustavo Santos, informó que se está avanzando en la implementación de este sistema. Se espera que, con estas herramientas, se ofrezcan tarifas más claras, un mayor control del servicio y una experiencia más confiable para los ciudadanos, situando al servicio de taxis a la altura de las dinámicas actuales del mercado y haciéndolo más competitivo frente a las plataformas digitales. Se estima que la herramienta de medición y tarificación entre en funcionamiento en aproximadamente un año, una vez finalizada la contratación y en marcha los desarrollos tecnológicos necesarios. Además, se están llevando a cabo procesos sancionatorios contra vehículos que operan sin autorización y que utilizan plataformas digitales de manera irregular. El objetivo final es asegurar que solo operen vehículos que cumplan con la normativa vigente de transporte público y cuenten con los permisos correspondientes. Por otro lado, la alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco, anunció un nuevo censo de motocarristas en el municipio, con el objetivo de identificar y marcar los vehículos en un plazo de 15 días, con el fin de brindar mayor confianza a los usuarios. El secretario de Gobierno, Adid Pérez, informó que la caracterización comenzará el lunes 13 de abril y se realizará entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. de la tarde. Se realizarán seguimientos semanales para evaluar los avances y los resultados de este censo, buscando mejorar la seguridad y la eficiencia en el transporte





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