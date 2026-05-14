Barranquilla impulsa acceso a educación superior con 3.311 nuevos estudiantes

La Alcaldía Distrital y la IUB dieron la bienvenida a 3.311 nuevos estudiantes para el segundo semestre del año, con la estrategia Universidad al barrio.

Barranquilla sigue impulsando el acceso a la educación superior . A través de la estrategia Universidad al barrio, la Alcaldía Distrital, en alianza con la IUB , dio la bienvenida a 3.311 nuevos estudiantes admitidos para este segundo semestre del año.

Durante la jornada de inducción, que se llevó a cabo este jueves en el Palacio de Combates Sugar Baby Rojas, el alcalde Alejandro Char mencionó que esta es una oportunidad que tienen los jóvenes barranquilleros que antes no tenían en los colegios públicos.

"Ustedes son producto de una nueva Barranquilla, una Barranquilla en la que hace 18 años ni siquiera los colegios públicos servían, había 60.000 niños sin aulas de clase, pero miren todo lo que está pasando en Barranquilla y quizás ustedes le preguntan a sus papás o sus hermanos mayores si tuvieron la oportunidad de ir a una universidad y no, hoy ustedes tienen esa oportunidad", declaró. Fue enfático en que "tienen que darle con todo al estudio, con alegría, con entusiasmo, porque el presente y el futuro de Colombia está en las manos de ustedes.

Aprovechen esta IUB que hace unos años tenía 2.000 estudiantes y este año tiene 24.000 estudiantes, porque hoy los colegios son universidad, porque hoy la Alcaldía de Barranquilla y la IUB somos una sola familia". El mandatario también mencionó: "Nosotros no vamos a permitir que los jóvenes de Barranquilla estén de la mano de las bandas criminales, los queremos con un libro de la mano haciendo sueños realidad, logrando los propósitos de ustedes y los propósitos de su familia".

De esta manera, el rector de la Institución Universitaria de Barranquilla, Arcesio Castro Agudelo, resaltó el crecimiento institucional y el compromiso de seguir ampliando la cobertura con calidad: "Cada nuevo estudiante que llega a la IUB representa un sueño que comienza a construirse. Nos llena de orgullo seguir creciendo y consolidarnos como una universidad cercana a la gente, con programas pertinentes, gratuitos y con altos estándares de calidad. Hoy la educación está llegando a donde antes parecía imposible", dijo





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