Barranquilla ofrece amanecer especial en La Luna del Río este domingo

La Alcaldía de Barranquilla invita a disfrutar del amanecer desde La Luna del Río en el Gran Malecón este domingo 12 de abril, con horario especial de 5:30 a.m. a 8:00 a.m. Las boletas estarán disponibles en taquilla y Tuboleta.com. Una experiencia única para contemplar la ciudad al amanecer.

La Alcaldía Distrital de Barranquilla ha programado una experiencia especial para este domingo 12 de abril, permitiendo a los ciudadanos disfrutar del amanecer de la ciudad desde la emblemática atracción La Luna del Río, situada en el Gran Malecón . Este evento, diseñado para ofrecer una perspectiva única de la ciudad al comenzar el día, estará abierto al público entre las 5:30 a.m. y las 8:00 a.m.

Los visitantes tendrán la oportunidad de presenciar cómo Barranquilla se despierta, iluminada por los primeros rayos del sol, desde la altura de La Luna del Río, un punto de vista privilegiado que realza la belleza y el dinamismo de la ciudad. Las boletas para acceder a esta experiencia matutina estarán disponibles para su compra directamente en taquilla a partir de las 5:30 a.m., o a través de la plataforma en línea Tuboleta.com, facilitando así el acceso a todos los interesados en participar. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos continuos del Distrito por revitalizar y ofrecer nuevas formas de disfrutar los espacios públicos, promoviendo el turismo y el sentido de pertenencia en la comunidad. La Alcaldía destaca la importancia de este horario especial, argumentando que enriquecerá la experiencia de quienes visiten el Gran Malecón desde temprano, ofreciendo una vista incomparable de la ciudad. El objetivo es consolidar a La Luna del Río como un espacio que constantemente innova y proporciona nuevas sensaciones para los barranquilleros y los turistas.\La Luna del Río, inaugurada en diciembre de 2025, se ha convertido en un símbolo turístico de Barranquilla, atrayendo a más de 380,000 visitantes desde su apertura. Este éxito subraya la importancia de este tipo de atracciones en el desarrollo turístico de la ciudad y en la promoción de su atractivo cultural y recreativo. La apertura temprana de La Luna del Río este domingo representa una oportunidad para que los ciudadanos y visitantes disfruten de una experiencia diferente, combinando la belleza del amanecer con la moderna infraestructura del Gran Malecón. El Distrito busca constantemente maneras de ofrecer experiencias memorables que refuercen la identidad de Barranquilla y atraigan a un mayor número de turistas. La Alcaldía enfatiza que esta iniciativa es parte de una estrategia integral para fortalecer el turismo local, ofreciendo eventos especiales que atraigan a diversos públicos y que contribuyan al crecimiento económico de la ciudad. El personal de La Luna del Río estará preparado para recibir a los visitantes y garantizar que la experiencia sea segura y placentera para todos.\Después de este horario especial, las operaciones regulares de La Luna del Río se reanudarán a partir de las 10:00 a.m., extendiéndose hasta las 10:00 p.m., permitiendo a aquellos que no puedan asistir al amanecer disfrutar de la atracción en cualquier otro momento del día. Esta flexibilidad horaria busca acomodar las agendas de todos los interesados en visitar La Luna del Río, ya sea para disfrutar del amanecer, la tarde o la noche. La combinación de horarios especiales y operaciones regulares demuestra el compromiso de la Alcaldía de Barranquilla con la promoción del turismo y el bienestar de sus ciudadanos, ofreciendo opciones variadas y accesibles para todos. Además, la iniciativa también busca resaltar la importancia de la conservación y el disfrute de los espacios públicos, fomentando un sentido de comunidad y orgullo por la ciudad. La Alcaldía Distrital continuará trabajando para ofrecer eventos y actividades que enriquezcan la vida cultural y turística de Barranquilla, consolidando su posición como un destino atractivo y vibrante





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