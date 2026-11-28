El alcalde Alejandro Char impulsa la candidatura de Barranquilla para la Final 2027 tras el éxito de la Sudamericana. El evento generó 60 millones de dólares y ocupación hotelera del 100%.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció oficialmente desde Montevideo, Uruguay, el interés de la capital del departamento del Atlántico para ser seleccionada como la sede de la final de la Copa Libertadores de América 2027. Esta iniciativa se fundamenta en el éxito rotundo experimentado recientemente por la ciudad al recibir la final de la Copa Sudamericana, un logro que ha posicionado a Barranquilla como un destino viable para el fútbol internacional.

Candidatura Oficial Presentada en Montevideo

La postulación se consolidó durante una reunión previa de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) celebrada este sábado en Montevideo. En este encuentro, el mandatario local aprovechó la oportunidad para presentar a Barranquilla como una ciudad preparada y dispuesta a albergar nuevamente un evento de esta magnitud. Alejandro Char afirmó que el consenso general entre las autoridades presentes es que la ciudad colombiana superó ampliamente las expectativas de la reciente final continental.

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El alcalde expresó su satisfacción por la acogida recibida y reiteró la ambición de su administración. Señaló que para Barranquilla ningún logro es definitivo y que el objetivo inmediato es sumar más glorias y alegrías para la región. La intención es mantener una presencia activa en el escenario futbolístico mundial, saludando a los presidentes de las federaciones y a las autoridades del deporte para asegurar que la ciudad siga siendo parte central de esta narrativa.

Infraestructura y Estadio Metropolitano

Un pilar fundamental de esta estrategia de posicionamiento es el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, cuya renovación permitió recibir grandes competencias deportivas con altos estándares de calidad. Alejandro Char destacó que esta infraestructura representa una oportunidad tangible para que Barranquilla continúe proyectándose internacionalmente. La existencia de un recinto moderno y adecuado es vista como un factor clave para convencer a Conmebol de que la ciudad cuenta con las instalaciones necesarias para la final del certamen más prestigioso del continente.

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Además de la infraestructura deportiva, el alcalde hizo referencia al proyecto del Supermetro, señalando que la ciudad avanza en múltiples frentes de desarrollo. Argumentó que después de construir un estadio de talla mundial, la administración está en condiciones de asumir más desafíos. La retórica de la alcaldía enfatiza que Barranquilla está lista, contenta con los resultados obtenidos y sigue hambrienta de lograr nuevos hitos en la organización de eventos deportivos de gran escala.

Impacto Económico de 60 Millones de Dólares

La aspiración de albergar la final de la Copa Libertadores 2027 se apoya en datos concretos sobre el retorno económico y social de la reciente final de la Copa Sudamericana. Según el balance presentado por la administración distrital, este evento dejó un impacto económico estimado en 60 millones de dólares. Esta cifra refleja la capacidad de generación de riqueza inmediata que traen consigo los torneos de talla continental al territorio atlántico.

En términos laborales, la organización del partido generó cerca de 9.000 empleos directos e indirectos. Estos puestos de trabajo abarcan desde la seguridad y la logística hasta servicios turísticos y comerciales, demostrando que el impacto positivo se extiende más allá de las gradas del estadio. La cifra subraya la importancia estratégica de estos eventos para la reactivación económica local y la creación de oportunidades para la población Barranquillera.

Datos Turísticos y Operativos de Seguridad

La Encuesta de Turismo Receptivo realizada por la Alcaldía entre el 17 y el 21 de noviembre reveló que el 71,6% de los visitantes llegó específicamente para disfrutar del encuentro deportivo. Esta proporción indica que el evento actuó como un potente imán turístico, atrayendo a públicos externos que injectaron capital en la economía local. La ocupación hotelera alcanzó el 100% durante la jornada, evidenciando una demanda extrema y una logística hotelera perfectamente ajustada para atender la afluencia.

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La organización también logró destacar un dispositivo de seguridad robusto, coordinado entre la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Nacional. Cerca de 2.100 uniformados operaron antes, durante y después del partido para garantizar el desarrollo fluido de la jornada y la movilidad de los miles de aficionados que arribaron desde distintos países. Este nivel de coordinación operativa es un aval crítico para futuros procesos de licitación, ya que demuestra la capacidad institucional para manejar multitudes en un entorno seguro.

Reuniones con Líderes del Fútbol Mundial

Mientras en Montevideo se disputa la final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras de Brasil y Estudiantes de La Plata de Argentina, la diplomacia deportiva de Barranquilla avanza en paralelo. Alejandro Char mantuvo reuniones estratégicas con figuras clave del deporte mundial. Entre los encuentros destacados figuran conversaciones con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa).

Estas interacciones son vitales para cerrar el ciclo de propuestas y asegurar que la candidatura de Barranquilla tenga el respaldo técnico y político necesario. La convergencia de estos líderes en Uruguay permitió que la administración local transmita directamente su disposición y capacidad. El objetivo final es que Barranquilla entre formalmente en la carrera para ser la sede oficial de la final de la Copa Libertadores 2027, utilizando al estadio Metropolitano Roberto Meléndez como el escenario principal para esta próxima gran fiesta del fútbol sudamericano.