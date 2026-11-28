El alcalde Alejandro Char impulsa la candidatura de Barranquilla para las finales 2027 y 2028 de la Copa Libertadores, respaldada por 60 millones de dólares de impacto económico y ocupación hotelera total.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se encuentra en Montevideo, Uruguay, participando en una reunión de alto nivel organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol). La cita tiene como objetivo principal escuchar a las ciudades y países que aspiran a ser las sedes de las finales de la Copa Libertadores de los años 2027 y 2028. Este desplazamiento inmediato surge tras el rotundo éxito logrado la semana anterior en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde Barranquilla recibió con gran despliegue la final de la Copa Conmebol Sudamericana disputada entre Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil.

Impulso Oficial de la Candidatura Barranquilla 2027

En el comunicado emitido el sábado 28 de noviembre por la Alcaldía del Distrito, se detalla que la presencia del mandatario local representa una nueva oportunidad estratégica para consolidar a la ciudad como un destino prioritario en la calendarización de eventos deportivos internacionales. Char expresó desde Montevideo que la infraestructura construida exige continuar con nuevas conquistas y alegrías para los hinchas.

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El alcalde afirmó que el equipo de gobierno está listo y satisfecho con los resultados obtenidos, declarando que la ciudad se mantiene hambrienta de más glorias deportivas. Esta postura busca posicionarse claramente ante las autoridades de la Conmebol y los presidentes de las federaciones nacionales que asisten a la reunión continental.

Impacto Económico y Operativo de la Final

Barranquilla llega a esta instancia con un antecedente histórico sin precedentes, consolidando un balance económico de 60 millones de dólares generados por la reciente final de la Copa Sudamericana. Este evento deportivo no solo significó un ingreso financiero considerable, sino que también creó cerca de 9.000 empleos directos e indirectos asociados a la logística y organización del torneo continental.

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La evaluación del Distrito indica que el consenso entre todas las partes involucradas es que la ciudad se sobrepasó en las capacidades organizativas. La encuesta de turismo receptivo, aplicada entre el 17 y el 21 de noviembre, revela que el 71,6 % de los visitantes llegaron específicamente para disfrutar del partido. Además, la ocupación hotelera alcanzó el 100 %, lo que refleja la masiva movilización turística que generó el encuentro internacional.

Seguridad y Preparación Logística Integral

Un pilar fundamental del éxito reciente fue el operativo de seguridad articulado entre la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Nacional. Este esquema contó con el despliegue de cerca de 2.100 uniformados, garantizando que la fiesta del fútbol se desarrollara en paz y con total seguridad para los miles de visitantes provenientes de diferentes naciones del continente.

Con base en estos indicadores positivos, el Distrito declara formalmente su disposición para asumir un nuevo reto institucional. El objetivo central es ser escogida como sede oficial para recibir otra gran fiesta del fútbol continental en el renovado Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, reafirmando su capacidad técnica y logística frente a la competencia regional.