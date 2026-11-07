Barranquilla prepara infraestructura turística y movilidad para la final de la Copa Sudamericana

Barranquilla despliega una estrategia integral con Transmetro y la Alcaldía para recibir visitantes en la final de la Copa Sudamericana del 21 de noviembre.

La ciudad de Barranquilla ha iniciado una preparación intensiva en su sector turístico con el objetivo principal de recibir a los miles de visitantes que llegarán a la capital del Atlántico el próximo 21 de noviembre. Esta fecha coincide con la final de la Copa Sudamericana, un evento deportivo de talla internacional que ha posicionado a la urbe en el mapa global de los grandes estadios.

La Alcaldía de Barranquilla ha definido una estrategia clara que no solo se centra en la logística del partido, sino que busca destacar los atractivos culturales, gastronómicos y recreativos de la región. El objetivo es ofrecer una experiencia completa que abarque desde el transporte eficiente hasta la diversidad de entretenimiento disponible en la ciudad durante la celebración.

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Estrategia de movilidad y conectividad urbana

La Oficina de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico, junto con Transmetro y la iniciativa Puerta de Oro, han coordinado jornadas específicas con operadores turísticos, agencias de viajes y guías profesionales. Esta alianza tiene como fin presentar las alternativas de movilidad disponibles, asegurando que los turistas puedan recorrer la ciudad con facilidad y seguridad durante su estancia.

El recorrido de reconocimiento inició en el Caimán del Río, un punto estratégico donde los participantes evaluaron la oferta gastronómica local. Este lugar destaca por su relación directa con el paisaje del Río Magdalena y la dinámica del Gran Malecón, un espacio que se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro social y cultural de la ciudad.

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La red de transporte público como aliado turístico

La agenda de familiarización continuó a través del BaqTour, un bus turístico de dos pisos que opera bajo la gestión de Transmetro. Este servicio llevó a los asistentes por distintos puntos turísticos clave, incluyendo el Museo a Cielo Abierto, La Aduana histórica y el estadio Edgar Rentería, permitiendo una visión integral de los atractivos urbanos.

María del Pilar Mayor, gerente de Transmetro, enfatizó la disponibilidad de la red de servicios troncales y alimentadores para facilitar los traslados. Siguiendo la línea del alcalde Alejandro Char, la empresa pone a disposición de propios y visitantes una infraestructura diseñada para conectar diferentes sectores y puntos de interés turístico con eficiencia.

Plataformas digitales y experiencias diferenciadas

Otra de las alternativas presentadas durante la jornada fue la Ruta Chévere, un servicio diseñado específicamente para acercar a los visitantes a los principales atractivos turísticos. Esta opción se suma a la oferta del BaqTour, brindando una experiencia diferente que permite descubrir Barranquilla desde otra perspectiva visual y cultural.

Para apoyar la planificación de los viajeros, se presentó la plataforma oficial de turismo de Barranquilla, visit.barranquilla.gov.co. A través de esta herramienta digital, los turistas nacionales e internacionales podrán consultar información detallada sobre principales atractivos, hoteles, restaurantes y opciones de movilidad.

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Dinamización económica y proyección internacional

Con estas acciones coordinadas, Barranquilla busca que la preparación para la final de la Copa Sudamericana no se limite únicamente a la organización del evento deportivo. La estrategia involucra activamente a los diferentes actores de la cadena turística para maximizar el impacto positivo en la comunidad local.

La llegada masiva de visitantes representa una oportunidad económica significativa para dinamizar la actividad del sector y proyectar ante viajeros de distintas ciudades y países la oferta cultural, gastronómica y recreativa del territorio atlántico, consolidando su reputación como destino de excelencia.