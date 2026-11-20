Barranquilla presenta el 20 de noviembre su proyecto para albergar la final de la Copa Libertadores 2028 en el Metropolitano Roberto Meléndez ampliado.

Barranquilla presenta este viernes 20 de noviembre su candidatura oficial ante el Consejo de la Conmebol para ser la sede de la final de la Copa Libertadores 2028. La propuesta se centra en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el cual ha sido ampliada de 43.000 a 65.000 espectadores para cumplir con los estándares continentales.

Detalles técnicos del Estadio Metropolitano

La infraestructura del estadio ha experimentado una remodelación integral que se extendió por más de diez meses. El Manual de Clubes de la Conmebol exige una capacidad mínima de 40.000 espectadores, umbral que el escenario renovado supera ampliamente. Las mejoras incluyen nuevas zonas de hospitalidad, camerinos modernos, espacios dedicados para la prensa, sanitarios y accesos optimizados.

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Sin embargo, la capacidad no es el único criterio evaluado por el organismo sudamericano. La Conmebol examina detenidamente el estado del campo de juego, las condiciones para las transmisiones de televisión, la seguridad, los accesos y los servicios de la ciudad. La candidatura debe presentar planes coordinados con la Policía, los bomberos, los servicios de salud y las autoridades de movilidad.

Posiciones de la Federación y Alcaldía

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, se mostró confiado en las posibilidades del país. Manifestó que este honor suele ser solicitado por ciudades de cada uno de los 10 países miembros de la Conmebol y expresó su creencia de que Colombia no tendría que esperar dos o tres años por la sede.

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La propuesta cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Barranquilla, liderada por el alcalde Char, quien ya adelantó esta intención en agosto. El mandatario recibió en el Metropolitano al presidente de la Conmebol para avanzar en las gestiones. Jesurún señaló que este dato es inédito, afirmando que esto no se había dicho públicamente hasta ahora.

Impacto en el fútbol colombiano

Si la Conmebol aprueba la candidatura, Barranquilla se convertiría en la primera ciudad colombiana en organizar una final única de la Libertadores desde que se implementó ese formato. Actualmente, el torneo se decide a doble partido, con la última definición disputada en el estadio Monumental de Lima, donde Flamengo venció 2-1 a River Plate.

Además, esta decisión convertiría a Barranquilla en la primera ciudad del país en recibir las finales de los dos principales campeonatos de clubes de Sudamérica. La capital antioqueña, Medellín, también aspira a la sede, respaldada por los trabajos de ampliación del estadio Atanasio Girardot.

Prueba operativa en la Sudamericana 2024

El sábado 21 de noviembre, el Metropolitano recibirá la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. Este evento servirá como una prueba operativa crucial para la ciudad y para el estadio renovado. El partido será una inspección para los evaluadores de la Conmebol.

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Si la jornada se desarrolla con éxito, reforzará significativamente la candidatura para 2028. El proceso de designación incluye postulaciones, inspecciones técnicas y de seguridad antes de la decisión final. La ciudad debe demostrar capacidad hotelera y de transporte para los equipos, delegaciones, árbitros, periodistas y aficionados de distintos países.