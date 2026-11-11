Barranquilla recibe reconocimiento nacional como Territorio Inclusivo

La ciudad de Barranquilla ha sido premiada con el galardón de Territorios Inclusivos, reconociendo su programa Inclúyete+ que atiende a más de 46.000 personas con discapacidad y 23.000 cuidadores.

Barranquilla ha sido coronada con el título de 'Territorio Inclusivo' por la Fundación Saldarriaga Concha y Colombia Líder, destacando su manejo de la discapacidad a través del programa Inclúyete + y su enfoque en la accesibilidad y el cuidado.

Reconocimiento y lógica de la distinción

El galardón, otorgado el 5 de marzo de 2024, se basa en la capacidad de la ciudad para integrar la equidad y la accesibilidad en sus políticas públicas y analizar la implementación del modelo Inclúyete+. Se destaca la apertura de servicios y apoyos a la población con discapacidad y su entorno familiar.

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Compromisos de la alcaldía y el gobierno local

El alcalde Alejandro Char expresó que el título se refleja en un trabajo colectivo cuya meta es que todas las personas puedan desarrollar sus talentos y metas de vida. Analizó que la administración continúa orientada a ofrecer más servicios, acompañamiento y oportunidades a las más de 46.000 personas con discapacidad identificadas y a los 23.000 cuidadores, mayormente mujeres, a los que ya se ha brindado formación y subsidios de transporte.

La secretaria General María Teresa Fernández Iglesias complementó diciendo que el proceso pasó de una "escucha" a un censo domicilio a domicilio riguroso con el propósito de dar rostro y nombre a la población atendida. Señaló la intención de ampliar la autonomía económica para quienes cuidan a sus familiares y la preparación de un encuentro de proveedores para impartir formación sobre compras públicas y procesos de contratación.

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Impacto visible del programa Inclúyete+

Entre las iniciativas concretas se cuentan el Centro Llégate y el servicio móvil Llégate Móvil, con más de 18.000 atenciones y 3.000 subsidios de transporte que reducen los costos de desplazamiento. En el área de accesibilidad, se han incorporado autobuses adaptados a Transmetro y dispositivos elevapersonas, mientras que en el sector de la comunicación se añadió atención en Lengua de Señas Colombiana en la Línea 195 y en sedes distritales.

El programa también ha impulsado la formación de 1.500 cuidadoras y el fortalecimiento de 1.200 emprendimientos, con una asignación de créditos superior a 1.300 millones a través de CrediChévere, ampliando así oportunidades de empleo y emprendimiento para la comunidad cuidadora.

Próximos pasos y planes de expansión

La alcaldía anuncia que continuará desarrollando la participación de personas con discapacidad en la contratación pública, fortalecerá la formación para cuidadores y mantendrá la eliminación de barreras de comunicación en la red y aplicaciones digitales. El foco será consolidar la inclusión como inversión estratégica para garantizar que nadie quede sin oportunidades en Barranquilla.