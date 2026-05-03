Barranquilla reclama mano dura y mayor vigilancia para combatir la inseguridad

Ciudadanos de Barranquilla exigen al próximo presidente medidas contundentes contra la extorsión, el microtráfico y la delincuencia, con propuestas que incluyan mayor presencia militar y reformas en la justicia para reducir la criminalidad.

En las calles de Barranquilla , la percepción sobre la seguridad es clara: se necesita mano dura contra la extorsión y mayor vigilancia en los barrios.

Un recorrido por la ciudad reveló que estas son necesidades urgentes que los ciudadanos esperan que el próximo presidente aborde. Cleotilde Núñez, residente de la ciudad, destacó la importancia de caminar seguros sin temor a atracos o sicariatos.

'Es un peligro salir en estos momentos, ya no se sabe si uno volverá sano y salvo. Se ha visto mucha muerte y atracos, y hace falta una mano dura a nivel nacional para combatir estos delitos. El microtráfico es el gran problema, porque crea bandidos desde la juventud', comentó. Jorge Remolina, otro ciudadano, señaló que el candidato presidencial que quiera ganar debe presentar un programa de seguridad detallado.

'La mayoría de candidatos no hablan de seguridad, y el que lidera las encuestas no tiene un plan claro. El pueblo debe unirse en torno a propuestas sensatas para tener tranquilidad', dijo. Agregó que 'esto no tiene que ver con ideología, sino con propuestas concretas, porque si continúan las muertes y el terrorismo, no habrá país'. Mario Cuello, residente de Barranquilla, expresó su preocupación por la situación en varios barrios.

'Nunca se había visto tanto atraco, ya no se puede sentar en la puerta de la casa como antes. Esto no es solo aquí, es un problema nacional'. Graciela Efro, otra ciudadana, mencionó que el próximo presidente debe considerar la presencia del Ejército en las calles, no solo en capitales, sino en pueblos y zonas rurales.

'Hay que acorralar al bandido como sea y a la fuerza', indicó. Walter Gutiérrez reconoció que los ciudadanos se sienten desprotegidos.

'Ahora cualquiera tiene un arma, no se puede pelear porque te pegan un tiro. Desde ahí empieza la criminalidad, porque se sienten imparables y luego se unen a bandas delincuenciales'. Frente a estas problemáticas, se necesitan hechos y no promesas vacías. Nurys Tejera, habitante de Baranoa, afirmó que el nuevo jefe de Estado debe reformar la fuerza pública para infundir respeto y temor a los delincuentes.

'Poner policías en cada esquina no soluciona el problema. Hay mucha corrupción e intereses comprometidos. Hay que cambiar el sistema para premiar a los héroes y no a los bandidos', confirmó. Sebastián López, emprendedor local, insistió en que una reforma a la justicia que cambie las leyes puede reducir la criminalidad.

'Las leyes benefician mucho al bandido. Atrapan a uno y a la semana está libre. Si se pone todo el peso de la ley con 50 o 60 años de cárcel, tomarán en serio sus acciones', recalcó. A pocas semanas del cambio de mando presidencial, la paz se convierte en un incentivo político para muchos votantes.

El experto en seguridad Luis Trejos explicó que tanto la oposición como los partidos oficialistas entienden que deben incluir negociaciones de paz con resultados tangibles en la reducción de homicidios y hurtos.

'El Gobierno podría centrarse en acuerdos o treguas transitorias con bandas criminales, lo que reduciría la criminalidad por un tiempo, pero las negociaciones continuas no han sido exitosas'





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