El alcalde Alejandro Char y el presidente Abelardo De la Espriella inauguraron nuevas instalaciones del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, ampliando la conectividad internacional de Barranquilla con una nueva ruta a Nueva York y mejores servicios migratorios.

El alcalde Alejandro Char de Barranquilla anunció formalmente el inicio de operaciones de una nueva ruta aérea directa hacia Nueva York, un paso estratégico para fortalecer la conexión de la ciudad con los mercados internacionales. Este lanzamiento coincide con la entrega oficial de la nueva sala de inmigración del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, una infraestructura diseñada para modernizar la experiencia de los viajeros y optimizar la atención fronteriza en el principal nodo logístico del Caribe colombiano.

Inauguración de sala internacional y biometría

La nueva sala internacional y zona de inmigración fue presentada como una instalación moderna, amplia y confortable, equipada con un sistema de aire acondicionado eficiente que garantiza el bienestar de los usuarios. El alcalde Alejandro Char detalló que el espacio cuenta actualmente con 10 puestos de Migración y 6 equipos Biomig para agilizar los controles de identidad. Además, confirmó que pronto se instalarán dos puestos adicionales, uno de los cuales estará adaptado específicamente para facilitar la atención a personas con discapacidad, demostrando el compromiso de la administración distrital con la inclusión y la excelencia en los servicios públicos.

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Presidentes de obra en 42 días

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, resaltó la extraordinaria rapidez con la que se ejecutaron estas obras de mejoramiento, las cuales se completaron en apenas 42 días, entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre. Esta cifra impactante subraya la eficiencia de la gestión pública al lograr mejoras sustanciales en el terminal mientras este seguía operando con normalidad. El mandatario nacional enfatizó que esta hazaña técnica fue posible gracias a una estrecha coordinación entre el Gobierno nacional, la Aeronáutica Civil y la Alcaldía de Barranquilla, la cual asumió por 18 meses la operación del lado tierra de la terminal.

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Modernización de climatización y seguridad

Una de las prioridades técnicas fue la resolución de los problemas de climatización que afectaban la comodidad de los pasajeros. Para ello, se instaló una capacidad total de refrigeración de 225 toneladas, distribuida mediante 10 equipos de 5 toneladas en el muelle nacional y 7 equipos de 25 toneladas repartidos entre los muelles nacional e internacional. El presidente Abelardo De la Espriella señaló que, además de la instalación física, se está llevando a cabo una evaluación técnica de la red eléctrica y los sistemas de enfriamiento existentes para asegurar su funcionamiento óptimo y determinar futuras mejoras necesarias.

Optimización de controles migratorios

Los trabajos también se centraron en agilizar los flujos de pasajeros en los accesos y filtros de seguridad mediante la incorporación de tecnología avanzada. Se habilitaron 3 lectores de códigos de tiquetes, se instalaron nuevos arcos detectores de metales y se dotó el espacio de 150 canastas para la inspección del equipaje de mano. Estas mejoras están diseñadas para reducir las filas y minimizar las molestias a los viajeros, cumpliendo con las exigencias técnicas de seguridad sin comprometer la fluidez del tránsito en el aeropuerto, un logro que el presidente atribuyó directamente al liderazgo del alcalde Alejandro Char y su equipo de trabajo.