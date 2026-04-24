Barranquilla Renueva su Flota de Buses con 42 Nuevos Vehículos Modernos

El alcalde Alejandro Char anuncia la incorporación de los primeros 42 autobuses nuevos al TPC de Barranquilla, como parte de un plan de modernización que incluye la adquisición de 100 vehículos este año y 300 más el próximo. La inversión supera los 60.000 millones de pesos y busca mejorar la experiencia de los usuarios y reducir las emisiones contaminantes.

El alcalde Alejandro Char Chaljub anunció con entusiasmo la llegada de los primeros 42 autobuses nuevos que se integran al sistema de Transporte Público Colectivo ( TPC ) de Barranquilla .

Esta significativa incorporación representa el inicio de un ambicioso plan de renovación que contempla la entrada en operación de un total de 100 vehículos modernos durante el presente año. El mandatario local, a través de su cuenta oficial en la red social X, enfatizó que esta iniciativa transformará la experiencia de viaje de más de 12.000 usuarios diarios, ofreciéndoles un servicio más cómodo, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

La inversión, que supera los 60.000 millones de pesos, es un claro reflejo del compromiso de la administración municipal con la modernización del sistema de transporte público y su adaptación al dinámico crecimiento de la ciudad. Char Chaljub describió este avance como un cambio trascendental en la movilidad urbana de Barranquilla, comparándolo con la exitosa transformación ya realizada en el sistema Transmetro.

Se espera que en el mes de junio se completen las entregas de los 100 autobuses, y para el próximo año se proyecta la adquisición de 300 unidades adicionales, consolidando así una flota moderna y eficiente que atenderá las necesidades de una población en constante crecimiento. Un aspecto fundamental de esta renovación es la fuente de financiación, que proviene directamente de los usuarios del sistema.

El alcalde Char explicó que con una contribución de 200 pesos de cada tarifa, se acumulan recursos que, junto con la financiación bancaria, permiten llevar a cabo esta importante inversión. Destacó que los ciudadanos son los principales inversionistas en la mejora del transporte público, lo que demuestra su compromiso con la calidad de vida en la ciudad.

La nueva flota de autobuses no solo mejorará la comodidad y eficiencia del servicio, sino que también ampliará la cobertura para atender a más de 540.000 pasajeros en Barranquilla y su área metropolitana una vez que se complete la entrega total de los vehículos. Estos autobuses están equipados con tecnología diésel Euro 6, que reduce significativamente las emisiones contaminantes, hasta en un 98% en comparación con tecnologías anteriores, contribuyendo así a mejorar la calidad del aire y a disminuir los riesgos para la salud pública.

Además, cuentan con características de seguridad avanzadas, como cámaras de seguridad, monitoreo de reversa y ventanería de seguridad, así como con un sistema de aire acondicionado con 46 difusores para garantizar el confort de los pasajeros. Cada autobús tiene capacidad para 65 pasajeros y está equipado con sistemas de accesibilidad para personas con movilidad reducida, así como con validadores de pago con tarjeta SIBUS, facilitando así el acceso al servicio.

La integración de estos autobuses al sistema de transporte público de Barranquilla se complementa con la implementación de herramientas tecnológicas de vanguardia, como el RCC–SIBUS y el modelo de Factor de Calidad (FQ), que permiten optimizar las rutas, mejorar la operación del sistema y garantizar un servicio más eficiente y confiable. Para asegurar la correcta operación de esta nueva flota, se ha llevado a cabo un programa de capacitación para cerca de 300 conductores, quienes han recibido formación en conducción eficiente y manejo de la nueva tecnología.

Esta capacitación fortalecerá la calidad del servicio y garantizará la seguridad de los pasajeros. La incorporación de estos autobuses representa un hito importante para Barranquilla y para el país, posicionando a la ciudad como un referente en la transformación del transporte público colectivo.

Esta apuesta por un sistema más eficiente, sostenible y centrado en las necesidades de los ciudadanos es un paso fundamental para mejorar la calidad de vida de los barranquilleros y promover un desarrollo urbano más equitativo y sostenible. La administración municipal reafirma su compromiso con la modernización del transporte público y con la construcción de una ciudad más habitable y próspera para todos





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