Barranquilla se Consolida como Hub Estratégico en el Caribe con Expansión de Rutas Aéreas

La capital del Atlántico experimenta un crecimiento turístico significativo, respaldado por el aumento de pasajeros en el aeropuerto Ernesto Cortissoz y la inauguración de nuevas rutas aéreas a San Andrés y Aruba. Esta expansión fortalece la conectividad y posiciona a Barranquilla como un destino clave en el Caribe colombiano, impulsando la economía y el desarrollo regional.

Barranquilla vive un auge turístico sin precedentes, consolidándose como un epicentro de atracción tanto a nivel nacional como internacional. Esta pujanza se evidencia en las cifras del aeropuerto Ernesto Cortissoz, situado en Soledad pero vital para la capital del Atlántico, que anualmente moviliza más de 3.6 millones de pasajeros. La semana pasada, este dinamismo se reafirmó con el anuncio de dos nuevas rutas aéreas con destino a San Andrés y Aruba. Estas adiciones no solo expanden las opciones de conectividad aérea de la ciudad, sino que también refuerzan su papel como un nodo estratégico en el Caribe.

Actualmente, el aeropuerto Ernesto Cortissoz ofrece 189 frecuencias semanales a 10 destinos dentro de Colombia: Bogotá, Medellín, Rionegro, Cali, Valledupar, Cúcuta, Riohacha, Montería, Bucaramanga y San Andrés. Adicionalmente, cuenta con 6 rutas internacionales que conectan con Ciudad de Panamá (aeropuertos Tocumén y Pacífico), Miami, Curazao, Fort Lauderdale y Aruba, gracias a la operación conjunta de 10 aerolíneas.

Las autoridades distritales señalan que, además de estos vuelos directos, la terminal aérea se posiciona como el cuarto aeropuerto de Colombia en términos de volumen de carga. El alcalde Alejandro Char ha destacado que esta tendencia refleja la confianza en una ciudad que continúa fortaleciéndose como destino turístico. El mandatario enfatizó que la mejora en la conectividad aérea es un motor fundamental para el turismo, la economía y la integración global de Barranquilla, proyectándola a un nuevo nivel. Subrayó también los esfuerzos de la capital del Atlántico por ser un destino competitivo en la cuenca caribeña, con inversiones en infraestructura como el malecón y el ecoparque de Mallorquín, pero recalcando la necesidad de paralelamente desarrollar capital humano capacitado y bilingüe para atender la demanda turística y hotelera.

La expansión de la conectividad aérea en Barranquilla se alinea con su crecimiento urbanístico, turístico y económico, apoyada por una sólida estrategia de promoción internacional que la presenta como un destino de creatividad, cultura, turismo e inversión. Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo, resaltó cómo la nueva ruta a Aruba potenciará sectores como el turismo de bienestar y gastronómico, destacando el atractivo creciente de Barranquilla para viajeros internacionales, no solo por su cultura, sino también por segmentos emergentes como el turismo médico.

Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia, confirmó que Barranquilla se consolida como un punto neurálgico de conexión en el Caribe colombiano. La ruta directa a San Andrés, según Zarante, impulsará el turismo, la actividad económica y el transporte de carga, reafirmando el compromiso de la aerolínea con ciudades estratégicas como Barranquilla para conectar territorios de forma eficiente y contribuir al desarrollo regional.

Por su parte, Satena considera a Barranquilla uno de sus principales centros de operación en el país, respondiendo a la creciente movilidad en la región. El general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena, afirmó que la ciudad es un punto estratégico para fortalecer la conexión entre el Caribe y el nororiente colombiano, facilitando la movilidad en áreas donde el transporte aéreo es vital para el desarrollo. Satena ha habilitado vuelos a Medellín, Valledupar, Cúcuta, Riohacha y Montería, ofreciendo más de 8,000 sillas mensuales que benefician no solo al turismo, sino también a los desplazamientos laborales, comerciales y al acceso a servicios esenciales.

Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla, señaló la conectividad aérea como un factor estratégico para la competitividad de Barranquilla. La reciente apuesta de varias aerolíneas por nuevas rutas amplía las oportunidades de conexión y fortalece la posición de la región. Esto, a su vez, facilita la integración efectiva con los mercados internacionales, atrae inversión, talento y visitantes, y permite a los empresarios locales acceder de manera más ágil y directa a oportunidades globales, alineándose con el potencial exportador de la ciudad





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