La ciudad de Barranquilla se prepara para la final del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) entre Nacional y Junior, con un dispositivo de seguridad robusto para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana.

La ciudad de Barranquilla se prepara para la final del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) entre Nacional y Junior , con un dispositivo de seguridad robusto para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana .

Más de mil uniformados serán desplegados en las cinco localidades de la ciudad para prevenir alteraciones a la convivencia y garantizar que los ciudadanos disfruten del evento deportivo en un ambiente de tranquilidad y respeto. El Puesto de Mando Unificado (PMU) será activado para el seguimiento en tiempo real de las condiciones de seguridad, movilidad y convivencia.

La Policía Metropolitana de Barranquilla dispondrá de acompañamiento preventivo en los principales puntos de concentración y sitios estratégicos de la ciudad, mientras que el sector salud mantendrá la alerta amarilla y la disponibilidad de la red hospitalaria. El Ejército Nacional, los organismos de socorro y las dependencias distritales fortalecerán su capacidad operativa para brindar una respuesta oportuna ante cualquier situación que pueda presentarse.

Se implementarán planes especiales de manejo de tránsito para facilitar la movilidad y garantizar el desarrollo seguro de las actividades programadas en torno a este importante encuentro deportivo. La ciudadanía es invitada a vivir esta final con responsabilidad, respeto y tolerancia, demostrando que la pasión por el fútbol puede disfrutarse en paz y en un ambiente de sana convivencia.

La Policía Nacional contará con todas sus capacidades humanas, operativas y tecnológicas, apoyadas por sistemas de videovigilancia, monitoreo permanente y unidades especializadas que permitirán una reacción oportuna ante cualquier situación que pueda afectar el orden público. Los ciudadanos pueden poner en conocimiento de las autoridades cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del Gaula y la línea contra el crimen 317 896 5523.

De manera preventiva, el Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla y su área metropolitana suspenderá sus operaciones a partir de las 5:30 p. m. de este lunes festivo, con el propósito de salvaguardar la integridad y seguridad de usuarios, operadores, colaboradores y los buses. La operación iniciará de manera habitual para un día festivo a las 5:30 a. m. , al tiempo que se darán a conocer los horarios de los últimos despachos de los servicios troncales.

El primer recorrido que será suspendido es la ruta B1, a las 4:47 p. m. , seguido de la ruta R1, a las 4:50 p. m. A las 4:55 p. m. , finalizará operaciones la ruta R2, y a las 5:10 p. m. será la ruta B2.

La ciudad de Barranquilla se prepara para una jornada deportiva emocionante, con un dispositivo de seguridad robusto para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana. La ciudadanía es invitada a vivir esta final con responsabilidad, respeto y tolerancia, demostrando que la pasión por el fútbol puede disfrutarse en paz y en un ambiente de sana convivencia





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